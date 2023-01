La CNMC aprueba en primera fase y con compromisos la compra de IVI por parte de KKR

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado, en primera fase y con compromisos, la adquisición de IVI, la principal empresa de tratamientos de reproducción asistida en España, por parte del fondo KKR.

Según detalló la CNMC en un comunicado, la operación afecta al sector de la asistencia sanitaria para tratamientos de reproducción asistida, en el que GeneraLife -empresa en cartera de KKR- solapa horizontalmente sus actividades con las de IVI. La CNMC ha analizado otras actividades que realiza IVI, como la distribución de productos biomédicos y la realización de test genéticos.

También, la gestión y donación de gametos, que realizan tanto IVI como KKR. Durante el análisis de la operación, la CNMC identificó y delimitó los problemas potenciales de competencia que podrían producirse en determinadas zonas, si se autorizase la operación sin compromisos. Estos riesgos también fueron confirmados mediante diversos test de mercado.

Tras la operación, la entidad resultante alcanzaría cuotas elevadas en la prestación de servicios de fertilidad a pacientes privados en las regiones de Sevilla, Zaragoza y Murcia. En la región de Madrid la cuota sería también relevante al unirse el primer y tercer competidor del mercado y en ausencia de presión competitiva suficiente.

A esto se suma el hecho de que, en el pasado, GeneraLife ha firmado acuerdos de provisión de servicios de fertilidad con el principal competidor en esta región. Así, la entidad resultante podría adquirir, tras la operación, en las localizaciones mencionadas, una posición negociadora privilegiada y podría conllevar un incremento de precios para los consumidores.

KKR presentó una serie de compromisos para eliminar los riesgos de posibles efectos anticompetitivos de la adquisición, que también se sometieron a un test de mercado. En el caso de Sevilla, Murcia y Zaragoza, KKR se ha comprometido a realizar desinversiones de clínicas, y en Madrid, se ha comprometido a no incrementar precios, a no empeorar las condiciones comerciales de sus servicios actuales y a no celebrar acuerdos de prestación de servicios de fertilidad con el principal competidor en esta región.

Por último, KKR se ha comprometido a modificar un acuerdo de distribución de soluciones de vitrificación en exclusiva y de excesiva duración, que mantenía el grupo IVI. La CNMC ha concluido que los compromisos propuestos eran suficientes para resolver los riesgos generados por la operación en los mercados de prestación de servicios de medicina reproductiva.