¡Sorpresa! La llegada de un nuevo HomePod mini de Apple es inminente

Cada vez está más claro que esta misma semana Apple tiene previsto lanzar nuevos productos, incluso hay quien apuesta por el día de hoy para que esto ocurra. El caso es que aparte de portátiles y el nuevo Mac mini, se espera alguna sorpresa a modo de accesorio. Y, por lo que parece, una de ellas puede ser la nueva generación del HomePod mini.

Desde hace tiempo se especula que la firma de Cupertino lanzará una iteración de esta gama de producto que, pese a no tener un gran éxito de ventas, es la forma en la que Apple demuestra que Siri tiene mucho que ofrecer a los usuarios. Es importante indicar que no parece que ocurrirá lo mismo con el HomePod, un producto que lleva un tiempo descatalogado y que es posible que se mantenga de esta manera pese a su buena calidad de sonido -sus graves son, sin duda alguna, los mejores entre los altavoces inteligentes que se han lanzado hasta la fecha al mercado-.

Las mejoras que se espera que incluya Apple

Una de las cosas que están muy claras es que, según los datos que se tienen, el diseño del dispositivo no va a sufrir apenas cambio alguno. Apple cree que es lo suficientemente moderno para mantenerlo. Eso sí, el panel superior de control sí que podría ser diferente para que ofrezca una mejor ergonomía. Evidentemente, la conectividad Bluetooth para acceder a la fuente de sonido se mantendrá.

Apple

Uno de los cambios que es seguro es que este nuevo HomePod mini utilizará el chip S8 para ofrecer un mejor funcionamiento global, algo importante ahora que Apple ha decidido ser parte de Matter y tiene que ofrecer acceso a dispositivos de otras marcas. Aparte, se darán pasos para que el sonido espacial sea parte de las opciones que ofrecerá este equipo -aunque sea mediante el uso de emulación-. Por lo tanto, tampoco es que se tenga la intención de ofrecer una renovación completa.

Un cambio que puede ser muy importante

Hablamos del precio del altavoz inteligente. Parece que Apple ha entendido que este mercado está muy ajustado, y si desea tener opciones reales para ser una marca por la que se decantan muchos usuarios, tiene que bajar el precio que tiene el accesorio. No queda otra. No se sabe exactamente la cantidad, pero la nueva generación del HomePod mini puede ser un modelo más barato que la generación anterior… Y, esto, no es algo que sea muy habitual en los productos de este fabricante (excepción hecha del nuevo Apple TV, claro).