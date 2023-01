Apple podría lanzar esta semana nuevos productos, ¿qué se puede esperar?

Las fechas que tiene Apple asignados a los lanzamientos a lo largo son todo un misterio, pero en ocasiones se tiene algunas informaciones que son bastante precisas y que indican el día exacto en el que la firma de Cupertino tiene la intención de poner carne nueva en el asador. Y esto podría suceder esta semana mismo, lo que supondría el estreno a la hora de mostrar nuevos productos oficiales por parte de la firma norteamericana.

Lo cierto es que son diversas las fuentes que tiene bastante claro que esta semana es la elegida por parte de Apple para lanzar nuevos productos que, eso sí, no contarían con una presentación específica para ellos (por lo que no tiene la importancia de los iPhone, por poner un ejemplo). Incluso, algunos tienen claro que sería mañana mismo cuando los equipos elegidos serían completamente oficiales. Si en algún momento las tiendas de la compañía liderada por Tim Cook no están disponibles, se sabrá que el momento ha llegado.

Qué es lo que podía presentar Apple

Pues lo cierto es que las informaciones tienen bastante sentido, ya que todo hace pensar que serían dos las gamas de producto que se verían renovadas: los MacBook Pro y, también, el Mac mini (este último desde hace tiempo se viene prometiendo una actualización que, por desgracia, no llega). En el primero de los casos, los portátiles elegidos podían ser los que tienen pantallas de 14 y 16 pulgadas, que son los más vendidos de la firma, y se espera que tendrá un diseño similar a los modelos anunciados en octubre de 2021 (mientras que los procesadores serían los M2 pro y M2 Max de Apple).

Unsplash

En lo que tiene que ver con los Mac Mini, parece que también contarán con los Apple M2, lo que supondrá un salto en rendimiento muy importante respecto a la generación anterior, y tampoco se espera que en lo que tiene que ver con las líneas existan variaciones muy importantes. A todo esto, habría que sumarle una mayor resolución compatible en la imagen. Por lo tanto, hablamos de una renovación tranquila, ya que no hay nada que sea un cambio total por lo que parece.

¿Puede anunciarse algo más?

Pues parece complicado que la compañía se decida por renovar mucho más en los anuncios de esta semana. Y, de ser así, lo normal sería alguno de los accesorios relacionados, como por ejemplo los teclados y los ratones, pero hablamos de opciones que son menores dentro del catálogo de Apple. Evidentemente, no hay dato alguno respecto a posibles subidas de precio, ya que el secretismo que generalmente envuelve a los lanzamientos de este fabricante se mantiene intacto.