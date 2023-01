El viento de Gerard tumba el precio de la luz con el gas en mínimos de 2021

Llegan jornadas de alivio en la electricidad y en el gas. El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajará este próximos martes hasta los 5,10 euros por megavatio hora (MW/h), lo que supone un nuevo descenso respecto a los 13,22 euros de este lunes y uno de los niveles más bajos de la historia, a muy poca distancia de los 2,65 euros de media que marcó el día 31 de diciembre. Además, este menor coste en la luz ha coincidido con un desplome en el precio del gas en Países Bajos, el que sirve de referencia en Europa. El TTF cede cerca de un 11% y se sitúa en precios de septiembre de 2021.

De vuelta en España, estos bajos niveles en el precio medio de la luz se explican por la forma en la que se genera la energía. A más energía renovable solar o eólica en el mix, más barato es el precio y, precisamente, la borrasca Gerard está ayudando a la generación eólica. Tanto es así que, en algunos momentos, como por ejemplo a las 21:00 del próximo martes, la eólica estará al cargo de la generación de más de la mitad de la energía producida en España.

En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista, el denominado pool, se situará para este martes en los anteriormente mencionados 5,10 euros MW/h. No obstante, el precio mínimo se dará a las 5 de la mañana, cuando será de 0,65 euros MW/h. Por contra, el precio máximo se registrará entre las 21.00 y las 22.00 horas, con 17,5 euros MW/h.

El hecho de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista sea tan bajo es un alivio para los consumidores, pero es cierto que en la factura de la luz se pagan otros conceptos fijos que no dependen de esta evolución. Además de esto, aquellos que no tengan la tarifa regulada vinculada a estos precios del mercado mayorista, no se benefician ni perjudican de estas idas y venidas. Es decir, si se está en la tarifa del mercado libre con un precio preacordado con la compañía eléctrica, el coste del MW/h será el que se acordó en el momento de la firma del contrato.

Bajada del gas

La primera reunión de la Junta Directiva de la Plataforma Energética de la Unión Europea (UE) se ha celebrado este lunes. El encuentro ha coincidido con una caída del precio del gas TTF de Países Bajos, el que sirve de referencia en el resto de Europa, de más del 11%. Su precio está en los 56 euros MW/h, niveles mínimos de septiembre de 2021.

La plataforma se creó para coordinar y facilitar las compras conjuntas de gas y, en su primer encuentro, que ha estado presidido por Maros Sefcovic, vicepresidente comunitario para Relaciones Interinstitucionales, ha hecho balance de los trabajos realizados hasta la fecha y debatido el proceso de creación de un consorcio abierto a las empresas gasistas y a los consumidores de gas, con vistas a negociar conjuntamente con los proveedores internacionales y garantizar mejores precios para los consumidores europeos.

La cada vez más cercana posibilidad de estas compras conjuntas está contribuyendo hoy a esa bajada del precio del gas.