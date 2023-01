Amadeus se lanza a emitir dinero electrónico para sus proveedores

Amadeus salta del turismo a las finanzas. La tecnológica solicitó el pasado mes de octubre una licencia para operar como entidad de dinero electrónico y anunció que iba a convertir su negocio de pagos de viajes en una nueva compañía (Outpayce), propiedad al 100% de Amadeus. “Nuestro objetivo es ir más allá de la oferta actual de pagos en el mercado de los viajes para ofrecer soluciones de pago innovadoras y disruptivas que se integren en toda la experiencia de viaje. Planeamos crecer ofreciendo nuestros servicios actuales a más aerolíneas y agencias de viajes, y expandiendo nuestra oferta a más verticales de clientes, como empresas y hoteles, donde estamos seguros de que nuestra tecnología puede aportar valor añadido”, asegura David Doctor, consejero delegado de Outpayce, en una entrevista con Cinco Días.

Doctor matiza que no funcionarán como banco electrónico, “para ello necesita una licencia bancaria completa” y que sus principales funciones serán prestar servicios de pago tales como aceptar fondos de clientes, emitir tarjetas de débito prepagadas u ofrecer transferencias de fondos en una cuenta de pago. De hecho el primer servicio regulado que la compañía quiere lanzar al mercado es la emisión de tarjetas virtuales de prepago, que se integrarían dentro de su solución B2B Wallet, que las agencias de viajes puedan utilizar para pagar a sus proveedores habituales, como aerolíneas y hoteles. “Añadir las tarjetas emitidas por Outpayce a nuestra amplia gama proporcionará a las agencias de viajes una oferta aún mayor”, recalca.

El consejero delegado de Outpayce matiza que al no tener licencia bancaria completa no darán créditos. “Las prestaciones crediticias no formarán parte de nuestra oferta. Dicho esto, nos centraremos en tarjetas de prepago, ya que no suponen ningún riesgo financiero para nosotros”, asegura. En paralelo a la licencia de dinero electrónico, Amadeus ha incrementado la inversión en su plataforma tecnológica, a través de la cual los bancos y las empresas de tecnología financiera pueden prestar servicios al sector de los viajes. “Las aerolíneas, hoteles y agencias de viajes que utilicen la plataforma podrán acceder a una amplia gama de servicios de pago de Amadeus y de terceros a través de una única conexión”, señala Doctor. En la actualidad proporciona a los clientes acceso a una amplia red de socios de pago que ofrecen servicios como precios multidivisa, gestión de devoluciones y opciones de compra inmediata y pago aplazado.

Amadeus quiere aprovechar su ingente base de proveedores para impulsar el negocio de dinero electrónico y el de la plataforma tecnológica ofreciéndoles a sus clientes una oferta complementaria. En su última memoria anual, la compañía reconocía que prestaba servicio a 169 operadores portuarios, 28 líneas de crucero y ferry, 133 servicios de asistencia en tierra, 101 turoperadores, 90 operadores ferroviarios, 22 proveedores de seguros, un millón de establecimientos hoteleros, más de 400 aerolíneas y 75 proveedores de movilidad. En total 1,1 millones de compañías ligadas al turismo con necesidad de financiación o de recibir servicios financieros, bien a través de Amadeus o de terceros.

El crecimiento inorgánico también ha sido una vía para abordar la transformación operativa y tecnológica de la compañía hacia nuevos sectores. Compró Navitaire en 2016 con el fin de ampliar la cartera para aerolíneas de bajo coste y dio el salto a las soluciones tecnológicas para hoteles con la compra de Newmarket en 2014 y TravelClick en 2018.