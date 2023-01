Facua apunta contra ocho cadenas de distribución por irregularidades en la bajada del IVA

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado este jueves ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a ocho cadenas de distribución por no hacer efectiva la rebaja del IVA a todos los alimentos afectados por la decisión del Ejecutivo del 27 de diciembre. La organización ha señalado a las cadenas Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona, que en conjunto representan a más del 55% del sector, tras analizar la evolución de 676 precios.

El análisis destaca 52 casos en los que no se ha aplicado una bajada en el precio equivalente a la del Impuesto sobre el Valor Añadido. En particular, 34 artículos tienen los mismos precios que al finalizar el año, 11 no han repercutido la totalidad de la rebaja fiscal y siete son incluso más elevados.

De momento, el porcentaje de irregularidades oscila entre un bajísimo 1% de Mercadona e Hipercor, y el 17% de Dia, seguido del 10% de Carrefour. Pero ahora queda comprobar que no haya más subidas de precios durante los meses en que estará vigente la rebaja fiscal anunciada por el Gobierno, que eliminó el impuesto sobre los productos de alimentación básicos, como leche, pan, huevos o frutas, que tributaban anteriormente a un tipo superreducido del 4%. Además, aceites y pastas pasaron del del 10% al 5%,

La categoría de los aceites es donde más se concentran las irregularidades, en particular los aumentos de los precios, en contra de lo previsto. Por ejemplo, en Día, el aceite de oliva de marca propia de 1 y 3 litros aumentó del

En sus denuncias, FACUA solicita a la CNMC que investigue las prácticas y abra los oportunos expedientes sancionadores para determinar si los precios aplicados suponen un aumento en los márgenes de beneficio empresarial o están justificados por incrementos en los costes de los productos donde no se ha repercutido la bajada del IVA.

Las irregularidades

El mayor número de anomalías, apunta la organización de consumidores, se ha detectado en Dia, con un total 14 irregularidades en los 81 precios comparados, en nueve casos por redondeos al alza. En segundo lugar, Carrefour, donde de los 113 precios analizados, en 11 casos no se ha repercutido la bajada del IVA.

A continuación, Eroski, con ocho precios incorrectos del total de 92 evaluados. En Alcampo seis precios con irregularidades de los 96 analizados, en dos casos por redondeos al alza. En Lidl también se han detectado seis precios más altos de lo que deberían ser con la rebaja del IVA de un total de 70 productos comparados.

En Aldi se han denunciado cinco casos de 64 evaluados. En Hipercor solo un precio incorrecto del total de 76 productos a los que se ha realizado el seguimiento. Y en Mercadona también una sola irregularidad detectada en los 84 alimentos donde se ha comparado el precio de finales de diciembre con el actual.