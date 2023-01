Cómo borrar en los iPhone los álbumes de fotos que ya no te sirven

Es posible que tengas una cantidad desmedida de álbumes de fotos en tu iPhone (algo que suele ocurrir si tienes muchas imágenes almacenadas, todo hay que decirlo). Es posible que algunos ya no desees tenerlos, ya que son innecesarios. Te mostramos cómo eliminarlos de una forma sencilla y rápida.

Para hacer esto no tienes que instalar nada en el terminal, porque debes utilizar la misma aplicación que sirve para crear los álbumes: Fotos. Por lo tanto, iOS te ofrece todo lo necesario para realizar las operaciones correspondientes. Es importante que sepas que, una vez que das el paso de eliminar alguna de estas creaciones, no hay marcha atrás… por lo que debes estar completamente seguro de que deseas hacer esto. Aparte, las fotos de forma individual no se ven afectadas si así lo deseas, por lo que esto no debe generar problema alguno.

Pasos para borrar un álbum de fotos en los iPhone

El proceso es bastante intuitivo y, además, en apenas un par de minutos podrás tener borrado lo que no necesitas (y, siempre, es recomendable que a cada paso lo des revisando que no fallas, debido a que si haces algo que no debes puedes perder alguna imagen que te sea necesaria). Esto es lo que tienes que hacer:

Abre la aplicación Fotos en el smartphone. En la parte inferior verás diferentes opciones entre la que está Álbumes. Pulsa en ella para acceder a los que tienes creados.

Ahora verás todas las opciones que tienes creadas. Pulsa en primer lugar en Ver todo para que veas todos los álbumes. Hecho esto, utiliza Editar que hay en la zona superior derecha de la pantalla del teléfono.

Pexels

Pulsa en los que deseas eliminar, ya aparecerá en cada uno de ellos un círculo rojo en la esquina (que te permite deseleccionarlo llegado el caso). Utiliza la opción Eliminar álbum y aparece un mensaje de aviso que debes aceptar si estás seguro de que esto es lo que deseas hacer.

Ahora toca esperar un poco a que se termine el proceso y, cuando esto ocurra, has finalizado y tienes todo mucho más ordenado.

Lo cierto es que todo es bastante sencillo, y se agradece bastante que se pueda realizar la operación por lotes (ya que hacer esto una a una sería bastante tedioso). Seguro que en alguna ocasión esta función de la aplicación Fotos de los iPhone -que también existe para los iPad- te resulta de ayuda para tener el dispositivo perfectamente ordenado.