Cómo saber en los iPhone la batería que le queda a los accesorios Bluetooth conectados

Cada vez son más los accesorios que utilizan tecnología Bluetooth para comunicarse. Y esto es lógico, ya que su funcionamiento es óptimo y se evita el tener que poner cables por medio. Por este motivo, los smartphones ofrecen esta posibilidad y entre ellos no faltan los iPhone. Pues bien, conocer el estado de la batería de estos es básico, y puedes conseguirlo desde los teléfonos de Apple.

Así, no te quedarás sin carga en el momento menos oportuno. Ya que siempre podrás revisar antes de salir de casa en la pantalla del móvil si se tiene suficiente batería para lo que tengas que hacer. Si no sabes cómo conseguir esto, te vamos a mostrar la forma de lograrlo sin problema alguno y sin tener que instalar nada en los iPhone. Un so más que puede realizar con el producto de la compañía de Cupertino que, quizá, no sabías que era posible… Y es que estos terminales son una caja de sorpresas.

Así puedes ver la batería de los accesorios Bluetooth conectados a los iPhone

Los pasos que te vamos a explicar sirven para todos los que se te pasen por la cabeza, desde altavoces inteligentes, pasando por auriculares de terceros e, incluso, los AirPods (esto, sí que es verdad, que ofrecen opciones adicionales debido al excelente trabajo de integración que ha realizado Apple). Esto es lo que tienes que realizar para sacar el máximo partido a las opciones que se incluye en los iPhone:

Abre los Ajustes del terminal de forma habitual. Por ejemplo, dando uso al icono correspondiente que tiene la forma de un engranaje.

Ahora, entre las opciones que ves en la pantalla debes elegir la denominada como Bluetooth. Verás entonces la lista de dispositivos que tienes reconocidos.

Busca el que actualmente tienes conectado al iPhone y, al lado de su nombre, verás un icono con la letra “i”. Dale uso de manera habitual. Esto te permitirá ver la información de la carga de la batería del accesorio si es compatible con esta opción.

Has finalizado.

Pexels

Un par de opciones que son de ayuda

Para empezar, debes saber que en el widget que se incluye en iOS para la batería podrás ver el estado de la carga de los accesorios con una imagen representativa que, lo cierto, resulta bastante útil (aunque no es especialmente precisa). Además, los auriculares o equipos que tienen que ver con el sonido, muestran los datos de los que hablamos en el Control Center del sistema operativo con tan solo pulsar en el botón que hay en la zona superior derecha que representa unos cascos o similar.