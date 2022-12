No dejes rastro en las fotos: así cambiarás los metadatos en los iPhone y Android

Los metadatos que se dejen en las fotos que se hacen, pueden resultar de ayuda en alguna ocasión. Pero, lo cierto, es que muestra información que no se quiere compartir. Por lo tanto, lo ideal es conocer cómo modificarla para que nadie sepa el lugar en el que se hizo la toma o la hora del día.

Lo que indicamos es posible hacerlo desde los dispositivos móviles que existen en la actualidad, y que tanto los iPhone como los que integran el sistema operativo Android ofrecen esta posibilidad. Por lo tanto, podrás conseguir esto tanto desde un teléfono como desde un tablet, lo que es muy positivo, ya que de esta forma no necesitas estar en casa para eliminar cierta información que no deseas que pueda ver la persona a la que le envías una foto. Y, todo ello, lo conseguirás de una forma bastante sencilla.

Así cambias los metadatos con lis iPhone y los Android

Te mostramos los pasos que tienes que dar para completar el proceso en cada una de las dos opciones que hemos comentado y sin que tengas que instalar nada para lograrlo. Son los siguientes:

En los iOS

Debes utilizar la ampliación Apple Fotos, y esta tiene una opción de edición que permite manipular algunos de los metadatos que se incluyen en una foto cuando se hace. Lo primero es que abras la imagen en cuestión y, luego, pulsa en la parte inferior la opción Información.

A continuación, utiliza la herramienta Ajustes y, en muchos casos, no podrás borrar nada… pero si editar los datos. Así, puede modificar desde la ubicación hasta la fecha y la hora. Simplemente, haz esto para que no sea la real y, listo, lo que verá la otra persona no es real y, por lo tanto, no podrá conocer esa información que quieres ocultar.

Pexels

En Android

Al contrario de lo que ocurre en iOS, en Android no hay una aplicación para las fotos para todos, pero generalmente la que se utiliza es Google Fotos. En esta, una vez que abres la imagen que deseas que no muestre información real en los metadatos, tienes que activar un desplegable que aparece al pulsar en el icono de la parte superior derecha.

De nuevo, los datos no se pueden eliminar, pero sí editar. Puedes hacer lo mismo que antes: cambiarlos por unos que no sean reales y dejarlos, para que nadie tenga la información correcta. Para hacerlo, utiliza la opción de Edición (es un icono con forma de lápiz) y procede a modificar lo que desees.

Lo cierto es que con lo indicado es suficiente para que estés seguro de que si compartes una foto nadie puede ver información concreta de ella, especialmente la que tiene que ver con un ámbito personal. Es cierto que existen apps que posibilitan eliminar los metadatos por completo, pero lo que se ofrece en iOS y Android es una buena solución.