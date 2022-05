Llegan nuevas funciones a Google Fotos, ¿qué ha cambiado?

Con el paso del tiempo, una de las aplicaciones que más útiles resultan para los usuarios es Google Fotos. Su buen trabajo al organizar imágenes y al editarlas, le ha convertido en toda una referencia. Y, ahora, se ha conocido la llegada de una actualización que mejora algunos aspectos que son importantes para que su usabilidad sea lo mejor posible.

Sin duda alguna la mejora más interesante, que no la única, es que se añade un nuevo icono para poder enviar a la papelera las fotos o vídeo que ya no son necesarios conservar. Evidentemente, esto ya era una posibilidad antes, pero la función carecería de una flexibilidad adecuada. Esto lo decimos debido a que, por ejemplo, al estar revisando un álbum no existía esta posibilidad… algo que no tenía sentido alguno, todo ya que decirlo.

Pues bien, justo esto es lo que ha cambiado. Ahora, cuando se está comprobando alguno de los álbumes que tiene creados en Google Fotos, al contrario de lo que pasaba antes, sí que tendrás la función que te permite quitar lo que crees que sobra en la lista. Y se añade en forma de botón, por lo que no molesta nada. Así, podrás tener todo mucho mejor organizado sin tener que ir de un lado a otro de la aplicación, como ocurría hasta ahora cuando se quería borrar algo. Buen añadido, no cabe duda.

Más nuevas opciones en Google Fotos

Otra de las importantes es que ahora, al entrar en la aplicación y visualizar el contenido multimedia que tienes guardado, se ve de un modo mucho más claro la fecha en la que se añadió este. Por lo tanto, es mucho más sencillo localizar de manera visual lo que se desea quitar gracias a esta nueva mejora. Y, además, esto no llega solo, ya que lo mismo ocurre con la localización almacenada en la información de la foto o vídeo. Se logra, en consecuencia, una visualización optimizada.

9to5google

Aparte, se ha indicado desde la fuente de la información que se han optimizado los procesos de trabajo para que sean más rápidos a la hora de editar todo tipo de contenidos, lo que siempre es positivo. Adicionalmente, algunos problemas detectados con algunos formatos de imágenes soportados se corrigen para que no aparezca un mensaje de fallo al guardar una modificación.

¿Cuándo tendrás la actualización?

Estas son unas de esas mejoras que se realizan directamente desde los servidores de la compañía de Mountain View, por lo que no es necesario descargar nada desde las tiendas de aplicaciones. Por lo tanto, de forma gradual todos los que tienen Google Fotos irán recibiendo las novedades. Esto no debe ir mucho más allá que algunos días como mucho, por lo que no tendrás que esperar mucho. Y, esto, son excelentes noticias.