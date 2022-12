Justin Bieber denuncia a H&M por vender mercancías sin su aprobación

Is it too late now to say sorry? El ídolo pop Justin Bieber preguntaba en su canción Sorry si era demasiado tarde para pedir disculpas. Quizás lo sea para el gigante textil H&M, al que el cantante ha denunciado en su perfil de instagram por vender ropa con su imagen sin su consentimiento. "La mercadería de H&M que hicieron de mí es basura y yo no la aprobé", publicó Bieber en Instagram. "No la compréis", aconsejó a sus 270 millones de seguidores.

La ropa de la colección de H&M incluye sudaderas, camisetas y sudaderas con la imagen, las letras y la marca de Bieber.

Una "sudadera oversize con capucha", según la decripción del sitio de H&M, con la firma e imagen del cantante.

El minorista ha vendido anteriormente la mercancía de la gira de conciertos de Bieber. "No aprobé ninguna de las colecciones de merch que pusieron en H&M", escribió Bieber el lunes. "Todo sin mi permiso y aprobación".

Un representante de H&M ha señalado a la agencia de noticias Bloomberg que la compañía siguió los debidos de aprobación de la colección.

Tiempos difíciles

H&M, uno de los grandes grupos mundiales del comercio textil, confirmó a finales de noviembre que ejecutará 1.500 despidos a nivel global como parte de su plan de ahorros, con el que pretende mejorar la eficiencia de su negocio. Con este programa, la textil sueca espera ahorrar unos 2.000 millones de coronas suecas al año, unos 183 millones de euros anuales. Algo que espera que empiece a ser "visible" a partir de la segunda mitad de 2023.

En particular, la filial española de H&M sufrió en 2021 su primer resultado negativo en más de 20 años. Las cuentas anuales reportadas en noviembre en el Registro Mercantil muestran una pérdida neta de 7,6 millones de euros. Hay que remontarse a los primeros años de actividad de H&M en España, a finales de la década de los 90, para encontrar sus últimos números rojos en este mercado. Ni siquiera incurrió en ellos en el año del Covid-19, cuando su facturación se hundió un 40%.

Además, anunció recientemente su decisión de retirarse del mercado ruso, en el que trabajaba desde 2009, debido a la campaña militar rusa en Ucrania. La compañía ha cerrado definitivamente todas sus tiendas en Rusia y Bielorrusia, reabiertas anteriormente en agosto pasado.