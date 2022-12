Modo seguro en Android TV: así se activa este salvavidas que ofrece Google

Si eres de los que tienen una tele con sistema operativo Android TV, seguro que estás muy contento de las opciones que ofrece (en especial de su interfaz de usuario y la posibilidad de instalar una gran cantidad de aplicaciones). Pero, como en todos los apartados de la tecnología, puedes tener algún problema que te ves incapaz de arreglar debido a la inestabilidad con la que funciona la Smart TV. Para esquivar esto, existe el Modo seguro que te mostramos cómo activar.

Básicamente, lo que se hace al dar uso a esta herramienta que Google ha añadido en su sistema operativo, es reducir al mínimo las funciones y software que se ejecutan al encender la tele. Por lo tanto, se podría decir que se inicia con lo básico (y si el Modo seguro no funciona, no te quedará otra que reinstalar el sistema operativo o recurrir al servicio técnico). En consecuencia, es una buena manera de comprobar si algo que tienes instalado, como un juego o aplicación multimedia, hace que el funcionamiento del televisor no sea el adecuado. Y, de ser así, puedes tomar medidas al respecto.

Pasos para utilizar el Modo seguro en Android TV

Conseguir esto es algo que es tan sencillo como segundo, ya que no harás que nada se ejecute poniendo en riesgo al sistema operativo (o al televisor propiamente dicho). Por lo tanto, es una buena idea que, si detectas que el funcionamiento de la Smart TV que tienes no es el habitual, ejecutar el procedimiento para comprobar si con el Modo seguro todo vuelve a la normalidad. Y, si es así, ya sabes que es el software adicional el que te da problemas y puedes comenzar a desinstalar lo que piensas que puede tener la culpa. Eso es lo que tienes que hacer:

Apaga la Smart TV, pero pulsando de forma continuada el botón de Encendido hasta que veas el mensaje que permite elegir la forma de apagado. Selecciona la denominada como reiniciar.

Ahora verás una animación en la pantalla y, en este momento, tienes que pulsar el botón Bajar volumen del mando a distancia, has que veas que la pantalla de la tele se queda en negro.

Ahora comprobarás que la Smart TV muestra un mensaje que te indica que estás en el Modo seguro y puedes comenzar con las pruebas pertinentes para encontrar al culpable de su mal funcionamiento.

Por cierto, para salir del Modo seguro en Android TV no hay que hacer nada complicado: simplemente tienes que renunciar al televisor de forma normal, por ejemplo, utilizando los Ajustes o el propio mando a distancia, y cuando todo arranque volverás al funcionamiento habitual. Es posible que alguna configuración menor puede no estar activa y tendrás que establecerla de nuevo, pero esto se produce en contadas ocasiones y depende del modelo de Smart TV que tengas.