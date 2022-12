Bruselas considera que Facebook abusó de su posición dominante en el mercado de clasificados

La Comisión Europea (CE) ha acusado este lunes a la empresa matriz de Facebook, Meta, de abusar de su posición dominante en el mercado de los anuncios clasificados en línea por conceder supuestas ventajas indebidas a su servicio de en este sector, Marketplace.

"La Comisión se opone a que Meta vincule su servicio de anuncios clasificados en línea, Facebook Marketplace, a su red social personal, Facebook. A la Comisión también le preocupa que Meta esté imponiendo condiciones comerciales desleales a los competidores de Facebook Marketplace en beneficio propio", ha afirmado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El regulador comunitario ha precisado dos formas en que la compañía estadounidense abusa de su posición. Por un lado, Meta vincula su servicio de redes sociales (Facebook) con su plataforma de anuncios clasificados (Facebook Marketplace), lo que significa que los usuarios de la primera tienen acceso automáticamente a la segunda, lo quieran o no. En particular, esto genera una "ventaja sustancial en la distribución" que el resto de los competidores no pueden igualar.

Por otro lado, el conglomerado liderado por Mark Zuckerberg "impone unilateralmente condiciones comerciales injustas a los servicios de la competencia" que se anuncian en Facebook o Instagram, otra red social controlada por Meta. Sobre este punto, la Comisión ha precisado que los términos de los servicios autorizan a la compañía a beneficiarse de los datos derivados de las publicidades de sus rivales del sector. Estas condiciones "imponen una carga a los competidores y solo benefician a Facebook Marketplace"

La última de muchas

Este no es la primera mala noticia para Meta en las últimas semanas. El regulador irlandés de la privacidad de datos, la DPC por sus siglas en inglés, ha impuesto una multa de 265 millones de euros por su manejo de los datos de los usuario, lo que eleva el total de multas impuestas al gigante tecnológico por los reguladores europeos a casi 1.000 millones de euros.

Peor fue la caída de su cotización en Bolsa. A finales de octubre, Meta perdió más de 82.000 millones en Bolsa en un día tras decepcionar con sus resultados. Esto llevó a la firma a anunciar el despido de 11.000 empleos, un 13% de su plantilla, para hacer frente al parón de ingresos.

"Necesitamos ser más eficientes con el capital", ha señalado Zuckerberg, quien ha justificado que, a pesar de los pasos que se han dado "para aumentar la eficiencia", las medidas adoptadas hasta ahora "por sí solas no permitirán que nuestros gastos se ajusten al crecimiento de nuestros ingresos". De ahí, ha dicho el ejecutivo, "he tomado la difícil decisión de despedir a gente".