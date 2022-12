Los fantasmas de Marria Prats llegan a Nueva York

Su pintura es tan salvaje como delicada. Demuestra que la pintura en pleno siglo XXI sigue viva mientras se inspira en lo cotidiano, lo sencillo, donde encuentra belleza en medio de la decadencia y la basura, trayéndolas al lienzo en un proceso de estudio intuitivo y contemplativo. Así describe su galerista, Marc Bibiloni, el trabajo de Marria Prats (Barcelona, 1988). Juntos han conseguido llevar su exposición Melted with U hasta Nueva York, a los espacios de The Boiler, en la Fundación ELM de Brooklyn, donde podrá visitarse hasta el 21 de diciembre. “Pese a la fuerza del mercado asiático o la recuperación de lo europeo, Nueva York sigue siendo la capital del arte contemporáneo. Aquí están las galerías más importantes y se celebran las subastas que determinan las tendencias del mercado. Gracias a La Bibi Gallery, yo también estoy aquí participando en la escena artística”, relata la artista.

Sus fantasmas, neones y lienzos quemados toman la Gran Manzana después de triunfar en los principales museos de su ciudad natal, como el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) y la Fundación Miró. “El camino de la pintura siempre es nuevo. Me gusta fermentar las obras en el taller sin tener una idea preconcebida de cuál será el resultado final. La pintura debe ser una respuesta radical y que desgarre lo convencional”, confiesa la artista de 34 años.

Obras ‘GhostTown’ y ‘Tears in Melted Clock’

Desde 2021 trabaja con La Bibi Gallery, el proyecto personal de Bibiloni, cuyo objetivo es implantar un nuevo modelo de galería con tres formas de acercarse al arte: un programa expositivo en emplazamientos internacionales únicos; una plataforma interactiva para sumergirse en los universos virtuales de los artistas, y con exposiciones en su sede de Mallorca. “Marria rompe con lo establecido, ADN fundamental de la galería. Queremos mostrar a una generación de jóvenes que reflejan su mundo, con María Pratts, Miju Lee o Rafel Bertard a través de la pintura, Ela Fidalgo con sus lienzos textiles o Michael Staniak con sus esculturas”, explica.

Melted with U, nombre que también lleva la principal obra de la muestra, en la que se presentan dos figuras fantasmales unidas, reúne 10 lienzos inéditos de mediano y gran formato. En ellos destacan los colores brillantes, como el amarillo y el rosa, mezclados con el negro más oscuro. Además, incluye trazos en neón o sus características huellas de quemaduras. “Cada pieza tiene sus secretos y tengo un vínculo distinto con cada una, pero si tuviera que destacar una sería Melted with U por su escala monumental, un formato que me emociona”, reconoce Prats.

Obra ‘Melted with U’.

Autodidacta de formación, reside y tiene su estudio en L’Hospitalet de Llobregat, en una nave entre talleres industriales y garajes. “Cada vez paso más tiempo en el taller pintando, la pintura se ha convertido en un trance y una manera de vivir. Con Guillermo Santomà (arquitecto, diseñador y artista) construí una cabaña dentro de la nave que es mi refugio”, comenta.

Se la compara con Joan Miró, en el trazo, o con Pablo Picasso como enfant terrible. Aun así, ella quiere generar su propio camino y, sobre todo, “no provocar aburrimiento, sino todo lo contrario”. Bibiloni asegura que la repercusión a nivel internacional “está siendo espectacular” y que coleccionistas de todo el mundo les escriben a diario inmersos en el “universo Prats”.

Obras ‘1Chair Talking’ y ‘I’m Fresh 1, 2, 3’.

Ahora disfrutan de su trabajo los neoyorquinos, pero esta primavera volverá a Barcelona con una nueva instalación en el Liceu. Volver a casa es el verdadero lujo para ella. Eso y “champagne per tutti”.