Cómo cautivar desde una agencia de comunicación

Hace unas semanas conté que cuando un periodista se queda en el paro suele montar su propia agencia de comunicación o se va a trabajar a otra agencia. Porque encontrar trabajo en los medios de comunicación cada día está más difícil.

Es su salida natural, aunque no suelen tener demasiada idea de cómo hacer ese trabajo, porque siempre han sido ellos quienes decidían qué era y qué no era noticia. Ahora todo cambia y hay que adaptarse.

Cuando montan su propia agencia suelen ser emprendedores a la fuerza que no tienen otra forma de salir adelante. Pero hay otros emprendedores que sí llevan en su ADN eso de dedicarse a vender temas de todo tipo de sus clientes para que sean noticia en los medios de comunicación.

Pongo un ejemplo, Gema Lloret, de Alive Comunicación. Empezó en esto porque le gusta, porque vive y disfruta la comunicación y ahora tiene varias profesionales a su cargo, nóminas que hay que pagar a fin de mes. A mí me suele colocar bastantes temas, casi todos, porque sabe cómo vendérmelos para mi programa de televisión.

Cautivar

Tiene mi teléfono y cuando me llama me dice: “Hola, Juanma. Tengo un tema muy chuli”. Y luego me dice de qué va. En ese momento, ya tengo claro que me lo va a colocar porque ella, a su vez, tiene muy claras mis necesidades. Me ofrece todo lo que pueda necesitar para que su noticia salga en el programa, desde imágenes de recursos hasta declaraciones y demás, todo con muy buena calidad.

Alive Comunicación lleva 12 años ofreciendo servicios en Europa y América

Hace unas semanas participó en una de las mentorías online que imparto regularmente. No estuvo más de quince minutos, pero en ese tiempo les dio una magnífica lección a los asistentes.

Me gustó tanto su intervención que he invitado a Gema para que escriba un texto para mi próximo libro. Ella dice que “es esencial saber dónde encontrar a los periodistas, cómo acercarte a ellos y cómo hablarles, para lograr el éxito que buscas”.

Un mensaje atractivo

Un buen tema tiene más oportunidades de captar el interés del periodista y, por lo tanto, de aparecer en los medios de comunicación que otro con aparente menos atractivo. “El contenido sigue siendo el rey y nuestra aportación de valor consiste en buscar las “perchas” o “ganchos” adecuados para cautivar al periodista, cerrar la entrevista que le estamos proponiendo y convertir a nuestros clientes en protagonistas de la actualidad”.

Como buena emprendedora sabe que lo primero es facturar y cobrar las facturas, pero antes hay que vender. “No hay temas con poco interés pues depende de cómo los “vistamos”, a qué sección lo propongamos – incluso el momento en el que lo hagamos-, al tipo de medio y periodista al que nos dirijamos, y el objetivo que queramos conseguir”, afirma Gema.

El idioma del periodista

Me cuenta que cada tipo de medio y periodista necesita que le hablen en su propio idioma. “A las teles les hablamos con imágenes atractivas y de calidad, a las radios con audios de los expertos con los que trabajamos y a la prensa escrita y online con notas de prensa y textos escritos. De esta forma les robamos el menor tiempo posible y les ayudamos a agilizar su día a día”.

En el sector de la comunicación y la visibilidad en medios hacen falta muchos ingredientes para desarrollar un buen trabajo como son la perseverancia, una curiosidad infinita, empatizar con el periodista y contar con un buen equipo de compañeros.

Además de estos, Gema concreta tres imprescindibles: “el entusiasmo, la capacidad de enamorarte de tus clientes conociéndolos mejor que ellos mismos y el convencimiento de que son los mejores para posicionarlos y “venderlos” con pasión, con energía y con ganas. Con desidia no se consiguen resultados”.

Alive Comunicación es el emprendimiento personal de Gema Lloret que está creciendo de forma paulatina y estable ofreciendo servicios en España, Portugal y otros países europeos y de Latinoamérica. Y ya este nuevo año 2023 cumple 12 años de vida.

www.haztevisible.es