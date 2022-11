El negocio de enseñar inglés de forma natural y sin libros

Su pasión por los idiomas le viene desde pequeñita. En esa época no quería aprender ballet o guitarra, lo suyo era el inglés. Esto ocurría en los años ochenta. Luego fue aprendiendo más idiomas. Trabajó en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde era feliz y se sentía desarrollada. Pero allí se dio cuenta de la necesidad que había de una oferta de cursos, una formación que enseñara a aprender idiomas de verdad.

Ester Martínez, como aprendiz de seis idiomas, tomó las riendas para lograr mejores resultados en menos tiempo que la metodología tradicional. Lo considera una misión de vida, para ayudar a las personas a romper las barreras de la comunicación en otro idioma.

En 2012 abrió en Elche su primer centro presencial de idiomas con una metodología totalmente distinta, dejando de lado eso de aprender a través de libros y gramáticas de una forma muy monótona que llevaba a la frustración y la desmotivación.

Tuvieron éxito desde el primer día y al tercer año crecieron de forma exponencial. A los dos años abrieron otro centro en otra zona de Elche.

Era un negocio cien por cien presencial, pero llegó la pandemia. Al principio pensaban que sería cosa de 15 días y esto se iba a salvar. Según pasaban las semanas empezaron a temblar. Tuvieron que ponerse las pilas y adaptarse y reinventarse. Cerraron sus centros cien por cien presenciales y Ester sintió la necesidad de mutar a lo digital y así surgió Inglés Forever. Ester tenía la absoluta certeza de que el inglés se enseñaba mal y podía llegar a ser un trauma. Ella apuesta por verlo como un proceso que sea agradable y sencillo. El secreto está en enseñar un idioma de forma totalmente natural, respetando el proceso de aprendizaje como cuando somos niños. Es lo que muestra en su libro Despega tu inglés forever.

Permiten acceder a los contenidos desde cualquier lugar y de forma ilimitada

Hablar con fluidez

Ha sabido aprovechar la necesidad de aprender este idioma, porque hablarlo con fluidez se ha convertido en una asignatura pendiente para millones de españoles. Aunque existen muchas academias y emprendedores que ofrecen distintos métodos para hablar inglés de forma fluida, ella se centra en el cambio de mentalidad de los estudiantes. Ahí está el nuevo modelo de negocio que Ester ha sabido explotar adecuadamente.

El negocio digital de la enseñanza de idiomas, que se puede complementar o no con el tradicional presencial, aprovecha un mercado en rápido crecimiento. En este tipo de negocios hay varios modelos, desde las clases que se compran con bonos hasta los cursos completos. En el caso de Esther, permite acceder a los contenidos durante toda la vida, desde cualquier parte del mundo y de forma ilimitada. Hoy puedes estar en España y mañana en Singapur, en cualquier de los dos casos podrás seguir tus clases.

Solo hace falta tener una buena idea, ponerla en marcha y contar con el profesorado adecuado. Porque sin buenos profesores el negocio funciona. Luego está esa otra parte del negocio, que consiste en comunicarlo y venderlo. Porque por muy bueno que sea el producto, si no lo das a conocer, no servirá de nada.

Para darlo a conocer se hacen campañas de marketing con inversiones de decenas miles de euros. Se gasta lo que haga falta para lograr el objetivo buscado.

Además, Ester participa en infinidad de eventos de todo tipo para dar a conocer Inglés Forever. Se trata de saber venderlo y distribuirlo a cuanta más gente mejor. Porque como decía Pericles hace más de 2.500 años, “si tienes buenas ideas y no sabes expresarlas es como si no las tuvieras”. Y ahora podemos añadir, si sabes expresarlas y no sabes cómo difundirlas no te servirá de mucho.

De eso se trata, de tener un buen producto y saber venderlo.

