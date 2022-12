Alberto Roldán: “El riesgo está en el alto margen de error de los bancos centrales”

Llegó hace un año a Metagestión como director de inversiones después de haber ocupado diferentes puestos de responsabilidad en BBVA, Lloyds Banking Group, Inverseguros, BNP Paribas, Bestinver y GBS Finance, entre otras firmas. Reconoce que el año ha sido difícil, aunque mira el futuro de la gestora con optimismo. Su fondo de renta variable internacional está en positivo (1%) y el nacional cae el 4,5%, frente al 5,5% del Ibex. Para 2023 recomienda a los inversores que “si de verdad quieren sacar dinero a su ahorro, busquen la gestión independiente”.

¿Qué balance hace de los mercados en 2022?

El inversor de Bolsa no está todavía preparado para una gran corrección porque inconscientemente está anclado en todas las malas políticas que han dado pie al ciclo alcista. No está concienciado para tener tipos más altos, para un Gobierno con menos gasto público, para reducir su deuda… Todo esto es un componente macroeconómico muy fuerte e impacta en las decisiones de inversión. Más de un índice va a terminar en positivo. Por ese motivo, yo creo que ha sido un año de grandes mentiras.

¿Cómo ha sido para la gestora?

Hemos vuelto a los orígenes de Metagestión, que es hacer análisis fundamentales y seguir una filosofía value. Eso nos ha obligado a recomponer la cartera en muy poco tiempo. Vamos a acabar en positivo y eso pone de manifiesto que no estábamos equivocados cuando decíamos que había grandes dinámicas de fondo que iban a empezar a dar rentabilidad de cara a los próximos 10 años; 2022 ha sido el primero.

El inversor de Bolsa sigue anclado en las malas políticas del ciclo alcista, no está concienciado para tipos más altos

¿Qué valoración hace de los bancos centrales?

Han atemperado el mensaje y en 2023 van a dar por finalizada la subida de tipos antes de lo que pensábamos. El principal riesgo para los mercados es que se hayan vuelto a equivocar de la manera tan terrible como hicieron en 2021, cuando negaban prácticamente una inflación alta. El margen de error es muy alto, precisamente por lo ajustado de su política monetaria y porque la inflación y la deuda van a seguir en niveles altos.

Reino Unido tiene el mayor peso en el fondo internacional, y apuestan por países como Argentina y México. ¿Por qué?

El fondo está repartido entre Europa y EE UU al 45%, respectivamente. Lo que pasa es que hay algunas compañías que tienen intereses en otras partes del mundo y cotizan en Reino Unido; no es que hayamos hecho una apuesta por el Footsie ni por la economía británica. Intentamos encajar elementos muy difíciles, que es lo que define nuestra filosofía de inversión: entender el ciclo económico, en el sentido de si el ciclo de capital de las empresas se ve dañado por la subida de tipos, y trabajamos mucho los fundamentales buscando ideas, que no sectores, donde pensamos que en los próximos diez años vamos a tener una estrategia ganadora y que son indispensables para la economía.

¿Un ejemplo?

La energía para nosotros es primordial. No hay crecimiento sin energía. Hemos hecho una apuesta importante, y por mineras, que tienen un valor o unos intangibles gigantescos, y por la agricultura, donde creemos que hay realmente un aspecto crítico que va más allá de tener que alimentar a la población, y es el hecho de que estas empresas reúnen todos los criterios que para nosotros son importantes: valor, sostenibilidad, crecimiento…

En el fondo nacional hay una alta exposición a pequeñas compañías y de BME Growth...

Hemos hecho el ejercicio contrario que en el internacional, y es decidir en qué ideas no queremos estar, que son bancos, compañías reguladas como las utilities, renovables, o con un riesgo político importante. Eso nos ha llevado a eliminar prácticamente el 60% del Ibex. Por ejemplo, en Izertis vemos un negocio extraordinariamente bien gestionado con un plan de crecimiento adelantado en el tiempo y que se va a revisar al alza. Y eso nos va a dar un confort importante en el precio; tenemos claro que 8 euros no vale. En cuanto a CIE Automotive, no tiene sentido que esté teniendo un año tan malo en Bolsa. Posiblemente sea una de las tres empresas con mayor calidad de las cotizadas en España.

Sin energía no hay crecimiento. Hemos hecho una apuesta importante por el sector, y por mineras y la agricultura

¿Los bancos no han ganado atractivo con la subida de tipos?

Se van a beneficiar, pero posiblemente quedan un par de trimestres positivos. A partir de ahí tienen dos opciones: si el ciclo viene muy negativo y la recesión es más pronunciada de lo que pensamos, será claramente malo para ellos. Si es un poco más suave, van a tener un entorno de crecimiento bajo o muy bajo. Es complicado apostar por un sector donde la generación de valor es discutible y el crecimiento muy bajo.

¿Qué ideas de inversión destacaría?

En el fondo internacional, Bayer, que explica muy bien lo que es el trabajo de un gestor, que es ir a una compañía que en principio parece aburrida, que además tiene riesgos, con mucha deuda y demandas, que está fuera del circuito ESG... Su negocio de agricultura es un gran desconocido, pero vende 30.000 millones de dólares anuales y genera más de 5.000 millones de ebitda. Solamente esta actividad vale 80.000 millones; es decir, con esto la acción podría estar en 80 euros y cotiza en 55 euros. Con Repsol ocurre algo parecido; tiene un peso muy importante en la parte de marketing y refino y ha gestionado muy bien su salto a lo renovable sin grandes desembolsos; con la generación de caja y el pago de dividendo este año iba a dar entre un 10% y un 15%. Está extraordinariamente barata; aun así, le pesa mucho su componente ESG.

¿Cómo ve 2023? ¿Y la renta fija?

No sabemos si va a haber recesión ni en qué países, pero sí creemos que la parte más deprimida del crecimiento se verá en Europa. Va a ser un año muy difícil, con inflación persistente, pero nunca dejan de existir oportunidades en Bolsa, sea el ejercicio alcista, bajista o lateral. Habrá que pensar en carteras mixtas; se podrá diversificar más e, indudablemente, la renta fija va a tener más peso.

¿Cómo lo iniciará Metagestión?

Acabamos 2022 con una posición alta de liquidez y seguramente empecemos así porque nos gusta pensar que siempre vamos a poder pescar algo en este río revuelto. No hemos rotado mucho la cartera, sí modulamos los pesos de las ideas que tenemos.