Croacia gana acceso al espacio Schengen, Rumanía y Bulgaria siguen fuera

La Unión Europea ha acordado este jueves permitir la entrada de Croacia dentro del espacio sin fronteras Schengen. El club de países ha decidido por contra seguir dejando fuera a Rumanía y Bulgaria, cuya entrada defiende la Comisión Europea desde hace una década, pero que no se produce debido a la oposición austríaca y neerlandesa.

Según refiere la Radio Nacional de Bulgaria, el primer ministro de los Países Bajos Mark Rutte dijo el pasado martes que la nación balcánica está en la senda adecuada en su camino hacia la incorporación al espacio Schengen, pero que todavía no es el momento. Rutte comentó la cuestión en Tirana durante la cumbre UE-Balcanes Occidentales. "Para Bulgaria no es un no tajante, sino más bien un todavía no. He tenido la ocasión de hablarlo con el presidente Rumen Radev. Soy optimista, y pienso que el año que viene podemos dar pasos adelante", comentó Rutte al respecto.

Por su parte, el canciller austríaco, Karl Nehammer, también sostuvo que Austria se opone a la adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. "Se necesita más tiempo. En Austria tenemos 75.000 inmigrantes irregulares no registrados. Esto significa que se han saltado la frontera externa de la UE y terminaron en un estado interno. Primero, debemos responder estas cuestiones concernientes a la seguridad", justificó Neshammer para explicar la postura de Viena.

De esta forma, tal y como venían avanzando los dirigentes, la entrada de Rumanía y Bulgaria ha chocado con el voto en contra de Austria y Países Bajos, si bien, según detalla Europa Press, este último se había mostrado abierto a permitir la entrada de Rumanía. La decisión abarcaba a los dos países sin posibilidad de dividir la votación, por lo que el veto holandés a Bulgaria afectó también a Rumanía.

Croacia, cuya entrada se ha decido en una votación distinta, se convertirá en enero de 2023 en el miembro número 27 del área de libre circulación de personas.

El espacio Schengen fue el acuerdo suscrito incialmente por Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo mediante el cuál se eliminaban de facto las fronteras entre las naciones adheridas. "Este espacio sin fronteras garantiza la libre circulación a más de 400 millones de ciudadanos de la UE, así como a los extracomunitarios que viven en la UE o la visitan como turistas, estudiantes de intercambio o por motivos profesionales (cualquier persona que se encuentre legalmente en la UE). La libre circulación de personas permite a todo ciudadano de la UE viajar, trabajar y vivir en un país de la UE sin trámites especiales. Schengen refuerza esta libertad permitiendo a los ciudadanos circular por el espacio Schengen sin someterse a controles fronterizos", describe la Comisión Europea.

Los pilares sobre los que se basa, según recoge la propia Comisión, son la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE, incluido en esto el constatar que se reúnen los tipos de visado necesarios cuando una persona intenta acceder. La armonización de las condiciones de entrada y de las normas sobre visados de corta duración. La cooperación policial transfronteriza, una mayor cooperación judicial mediante un sistema de extradición más rápido y la transferencia de la ejecución de sentencias penales.

La particularidad del espacio Schengen es que no todos los países de la Unión forman parte de él, ni todos los que forman parte de él son países de la Unión Europea. Así, Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia están incluidos en este espacio, mientras que Irlanda, Rumanía, Bulgaria y Chipre permanecen fuera.