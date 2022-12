El Ibex cede posiciones pero lucha por retener los 8.300 puntos

El signo negativo que dominó en las Bolsas asiáticas hoy y en Wall Street anoche también está presente en las Bolsas europeas hoy. El Ibex 35 pierde un 0,3% e intenta mantenerse por encima de los 8.300 puntos.

Dentro del selectivo, Repsol, ArcelorMittal y Acerinox son los valores más bajistas con descensos que superan el 1%. Mientras en el lado de las alzas, Bankinter, Inditexy Sabadell ocupan el podio de los más alcistas aunque con descensos moderados que, en ningún caso, llegan a superar el 1%.

Los últimos datos económicos publicados este mes han mostrado que la economía de EE UU es más fuerte de lo esperado. Esta fortaleza se podría traducir en que la Fed se decante por elevar los tipos de interés a niveles superiores a los esperados y mantenerlos allí por más tiempo.

“La economía continúa mostrando un grado de fortaleza que no se esperaba”, dijo David Donabedian, director de inversiones de CIBC Private Wealth US, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

“El consumidor aguanta bastante bien, se siguen agregando puestos de trabajo, el crecimiento de los salarios es significativo y los consumidores siguen gastando”, añadió.

Esto rompe con la tendencia alcista que se vio en noviembre, cuando los inversores se recuperaron a lo largo de noviembre ante las señales de que la Fed estaba ganando la batalla contra la inflación, lo que aumentó las esperanzas de que los aumentos de las tasas de interés se desaceleraran. La posibilidad de una Fed más agresiva también ha nublado el optimismo en torno a la reapertura de China.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo también han estado cayendo con la disminución de las expectativas de demanda y ahora se encuentra más de un 40% por debajo de un máximo de casi 140 dólares por barril alcanzado poco después de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Hoy, el Brent avanza hasta los 79,46 dólares.