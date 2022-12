WhatsApp al fin dará un mayor uso al nombre de usuario, y es todo un acierto

Seguro que, en más de una ocasión, especialmente en los grupos WhatsApp, has visto un montón de mensajes que no sabes a quién pertenece, ya que lo que se ve en grande es el número de teléfono que lo envía. Si no lo tienes en los contactos, prácticamente no hay nada que hacer. Y, esto, es algo que va a cambiar en poco tiempo.

Hay alguna posibilidad de tener una idea más clara de a quién pertenece el número, ya que al lado se puede ver el nombre de usuario de la aplicación (pero muy pequeño). A esto generalmente no le ha prestado mucha atención, porque la propia WhatsApp hace lo propio debido a que este dato -que se indica al crear una cuenta en la plataforma- no se ha utilizado para muchas cosas… Al contrario de lo que ocurre en servicios como Telegram, con resultados de lo más positivos todo hay que decirlo-. Pues bien, parece que este dato va a tener un peso mayor de aquí en adelante.

Lo que prepara WhatsApp con los nombres de usuario

Tal y como se ha podido ver en la última versión de prueba de la aplicación de mensajería de la que estamos hablando, hay un cambio que puede parecer menor, pero que resulta bastante significativo: la información que se ve en un mensaje del que no se tiene el contacto ha variado. Ahora, en grande aparece el nombre de usuario, mientras que en pequeño aparece el número de teléfono. Y esto es un acierto, ya que el primero puede ser bastante indicativo de la persona en cuestión.

WABetaInfo

Una modificación que se antoja sencilla en lo que tiene que ver con el desarrollo de la aplicación de WhatsApp, y que debería estar presente en las apps desde hace tiempo. La verdad es que es todo un acierto y, ahora que las Comunidades van a extenderse -al menos esa es la idea de la compañía- estar viendo constantemente números de teléfono que no sabemos a quién pertenecen, no es precisamente lo más eficiente.

Soluciones para el uso abusivo de datos

Es un pequeño detalle que se añade a la versión de prueba de Android -la misma en la que está el cambio de nombre-. Se añade una opción que permite llevar al uso de los chats temporales como una forma de no ocupar mucho espacio de almacenamiento en los dispositivos en los que se tiene la aplicación de WhatsApp. Estos se borran una vez que ha pasado cierto tiempo, lo que elimina los datos. Si esto no es especialmente importante de cara al futuro, es una excelente opción. Y, por lo tanto, una buena decisión la tomada por la compañía que actualmente es propiedad de Meta.