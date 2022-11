Calviño limita las provisiones de la banca por las hipotecas que se acojan a las medidas de alivio

Calviño ha logrado llimitar el impacto de las provisiones por las hipotecas que se acojan al paquete de medidas de alivio aprobadas por el Gobierno. Se trata de una cuestión clave que ha marcado las intensas negociaciones mantenidas entre Ejecutivo y sector bancario en los últimos días y que beneficia tanto a las entidades, que no deberán realizar dotaciones adicionales, como a los clientes que se acojan, ya que no serán clasificados como morosos.

“Las medidas del nuevo código no suponen un elemento de reclasificación directa como morosos o dudosos. Es importante no solo para las entidades en sus cuentas, sino también para los hogares. Lo hemos estado viendo por las consecuencias negativas que tiene para un hogar cuando sus créditos entran en estado de morosidad o dudosidad”, señalan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. No obstante, aún está pendiente conocer la redacción final del texto para saber cómo las entidades tendrán que clasificar estos préstamos, si en stage 2 o stage 3 y cómo se acotan las dotiaciones.

Durante las últimas semanas el principal escollo entre Gobierno y patronales para alcanzar un acuerdo era la definición de los potenciales beneficiarios de las ayudas. Mientras el Ejecutivo era partidario de abrir el abanico de medidas a las clases medias, los bancos defendían acotar el perímetro solo a los colectivos vulnerables para evitar un número desmedido de clientes que se acogieran a las medidas y obligaran a dotar provisiones millonarias.

En ese sentido, se ha logrado un punto de equilibrio que beneficia a todas las partes. El Gobierno ha arrancado un nuevo Código de Buenas Prácticas para clases medias en riesgo de vulnerabilidad al que podrán acogerse los hogares con una renta anual inferior a 29.400 euros. En total, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital calcula que hasta 700.000 hogares se podrían beneficiarse de esta medida. Esto supone extender ampliamente el perímetro de alcance, ya que en total el Gobierno calcula que el conjunto de medidas podría llegar hasta un millón de familias.

Por su parte, los bancos ven con mejores ojos una limitación de las provisiones para adherirse al paquete de medidas. De hecho, es una de sus mayores preocupaciones. Esta mañana, los consejeros delegados de las principales entidades financieras aseguraban que aún debían estudiar el texto aprobado por el Consejo de Ministros para calcular cómo afectaría a su nivel de provisiones antes de adherirse o no a las medidas. Por otro lado, al aplicar estas ayudas, los bancos podrán amortiguar un posible repunte futuro de la morosidad. En los últimos meses, los propios banqueros habían señalado que las entidades son las mayores interesadas en que los clientes puedan hacer frente a sus obligaciones de pago.

En lo que respecta a las familias que se acojan a las medidas, más allá del alivio inmediato que experimentarán en el pago de la cuota, evitarán ser clasificados como dudosos o morosos. Se trata de una cuestión importante, ya que cuando un cliente recibe esa calificación ve restringido su acceso al crédito.