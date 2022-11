Nueva Garmin Tacx NEO Bike Plus, nunca fue más sencillo hacer ejercicio en casa

Practicar deporte en casa cada vez es más habitual, y existen muchos fabricantes que ofrecen accesorios para conseguirlo con una excelente calidad. Uno de ellos es Garmin, que acaba de anunciar que lanza al mercado una nueva bicicleta inteligente para que los más exigentes se sientan como si estuvieran realizando una ruta en el exterior. Ideal, ahora que el tiempo no es que acompañe mucho.

Con la Garmin Tacx NEO Bike Plus se simula con una alta precisión desde las curvas que se encuentran al circular, como las pendientes positivas o negativas habituales en las carreteras -mediante virtualización-. Y, todo esto, con un sistema mecánico integrado que es completamente silencioso y midiendo todo tipo de métricas para llevar un control exacto del ejercicio que se realiza (estas van desde conocer la potencia generada hasta la cadencia de pedaleo que se utiliza en todo momento). Por lo tanto, hablamos de un accesorio especialmente completo.

Muchos detalles para tener una gran experiencia en casa

Algunas de las cosas que ofrece este modelo para conseguir un gran realismo es que incluye lo necesario para que se tenga la sensación de cambiar de marcha cuando se utilizan los complementos que se incluyen de marcas como SHIMANO o Campagnolo (que, incluso, son programables para poder cambiar el desarrollo que se lleva en la “salida”). Aparte, también es posible simular diferentes superficies por las que se circula, como por ejemplo grava o adoquines.

Garmin

Otro excelente detalle que tiene la Garmin Tacx NEO Bike Plus es su diseño, que permite incluso conocer en todo momento la posición de las piernas para poder seguir un curso de mejora del pedaleo. Aparte, con materiales premium la estética está muy cuidada, y no falta un buen equilibrio para que se tenga siempre la sensación de estar rodando en exteriores (tanto es así, que, con una fuente de alimentación externa, se puede simular el descenso de una montaña). Evidentemente, no le faltan todo tipo de opciones de ajuste, como por ejemplo en el manillar o la propia tija con precisión milimétrica.

Más opciones y precio de esta bici Garmin

Aparte de incluir una pantalla de 4,5 pulgadas para conocer información relevante en línea. Este equipo de Garmin cuenta con cargadores USB para que siempre las funciones avanzadas están disponibles. Incluso, se puede acceder a la aplicación Tacx Training que es una de las plataformas más conocidas a la hora de virtualizar las salidas en interiores. Con ella, es posible desde realizar entrenamientos hasta competir con otras personas que están en línea.

La llegada al mercado de esta Garmin Tacx NEO Bike Plus se sitúa en el mes de enero de 2023, por lo que no falta mucho para que se produzca, y el precio es de 3.400 euros aproximadamente. Es elevado, es cierto, pero con todo lo que incluye lo cierto es que no podía ser de otra forma.