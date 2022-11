Si ya no te gusta ahora Twitter, esta es la forma de llevarte tus datos antes de irte

Si la deriva que está tomando Twitter ahora que ha caído en manos de Elon Musk no te gusta, es posible que estés pensando seriamente abandonar esta red social. Si es tu caso, seguro que hay algo que te preocupa: perder los datos de toda tu actividad. Pues bien, esto es posible evitarlo y te contamos los pasos que debes dar para tenerlos todos a buen recaudo.

En la conocida red social que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y que, ahora mismo, está en un momento complicado -según las propias palabras de Musk-, existe una herramienta que está pensada justo para lo que deseas: descargar de una forma efectiva los datos que has ido generando durante la historia que has creado en Twitter. El acceso al proceso, que es bastante sencillo, sí que es cierto que está escondido más de lo deseable entre los menús que existen en el cliente web de la plataforma (que es el que te recomendamos que uses para que todo vaya debidamente).

Descarga los datos que tienes en Twitter

Lo cierto es que se agradece que exista esta posibilidad, y más de forma oficial, debido a que de esta forma estarás seguro de que no existirá problema alguno ni pérdida de información. Eso sí, debes tener en cuenta que esto no se completa de forma automática, por lo que una vez que realices la petición, tendrás que esperar que se te notifique que el archivo ZIP resultante está disponible. Esto son los pasos que tienes que dar para completar el proceso:

Accede al cliente web de Twitter utilizando este enlace. Es posible que tengas que identificarte con tus credenciales.

Ahora en la parte izquierda debes buscar el apartado Más opciones, que es el último del listado que aparece. Pulsa en él y, entre las opciones que verás, elige Configuración y soporte. A continuación, haz lo mismo con Configuración y privacidad.

Ahora, en la parte derecha, localiza Descargar un archivo con tus datos y dale uso habitual con el ratón. Se te pedirá que confirmes tu identidad, ya sea con un SMS o correo electrónico, Completa este proceso.

Ahora, verás un botón de color azul en la zona superior llamado Solicitar archivo. Púlsalo y, ahora, no queda más que esperar a que te llegue un email por parte de Twitter donde podrás ver el enlace de descarga de tu información.

Has finalizado.

Como ves, el proceso no es especialmente complicado, por lo que en pocos minutos lo completarás sin problemas. El tiempo que hay que esperar depende de la cantidad de información que tengas en Twitter. Pero lo normal es que, en un día como mucho, lo tengas todo preparado.