Así puedes crear en WhatsApp un enlace para que otros accedan una llamada

Una de las últimas funciones que se han añadido a la aplicación de mensajería WhatsApp es la que permite crear un enlace para que otras personas accedan a una llamada de voz o de vídeo. Esto es de lo más útil para que terceros entren en una cuando puedan, lo que siempre es una opción fantástica a la hora de dar mayor flexibilidad a otros. Te contamos cómo hacer esto.

Lo que se hace es que, mediante el uso de la propia aplicación WhatsApp. Se genera un enlace que se puede compartir con otros usuarios mediante un mensaje. Por lo tanto, se estará seguro de que le llegará a la persona en cuestión. Esta puede utilizarlo, para lo que únicamente tiene que pulsarlo como si fuera el propio de una página web, y de esta forma acceder a la llamada directamente si esta sigue activa. Es muy sencillo y útil, por lo que conviene conocer la forma de aprovechar esta nueva función para la plataforma de chats más utilizada a nivel mundial.

Cómo crear un enlace para las llamadas de WhatsApp

Por suerte, la compañía ha establecido unos pasos que son muy sencillos de utilizar, por lo que no se tienen que realizar acciones complicadas y, mucho menos, dar uso a una aplicación adicional. Todo se hace desde la propia WhatsApp. Más allá de estar seguro de que no envías el enlace a la persona que no debías, te mostramos las indicaciones para que realices el proceso que en apenas un minuto lo tendrás controlado. Son las siguientes:

Abre la aplicación WhatsApp y, una vez que estás en la página inicial, vete al apartado Llamadas que es el primero que hay empezando desde la parte derecha.

Ahora pulsa el botón para realizar una llamada, que es un icono que hay en la parte inferior derecha. Al hacer esto, entras en una pantalla en la que tienes como primera opción un elemento que se llama Nuevo enlace de llamada. Dale uso de forma habitual.

Ahora tienes que elegir el tipo de llamada, ya sea de vídeo o de voz, y obtendrás el enlace correspondiente. Ahora, simplemente tienes que darle uso mandándolo mediante la opción compartir habitual en los dispositivos móviles. O, en su defecto, puedes copiarlo para utilizarlo en la aplicación que mejor te convenga.

Así de sencillo es todo, y como has visto no te lleva más que unos pocos segundos.

Desde este momento, lo único que tienes que hacer es esperar que todos los invitados vayan entrando según vean y pueda utilizar el enlace para la llamada que has creado en WhatsApp. Por lo tanto, todo es muy sencillo e intuitivo, lo que resulta esencial para que sea perfectamente aceptado por parte de los usuarios.