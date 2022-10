Cómo hacer un GIF de un vídeo para mandarlo por WhatsApp

Es más que posible que en alguna ocasión en un vídeo veas una parte que crees que encaja perfectamente como un GIF para enviarlo a tus contactos de WhatsApp. Pues debes saber que en la aplicación de mensajería existe la herramienta que te permite hacer esto de forma bastante sencilla y con unos resultados óptimos. ¿No sabes cómo utilizar la? Tranquilo, nosotros te los explicamos.

Para sorpresa de muchos, existe una opción en el editor de vídeo que tiene WhatsApp dentro de las opciones para compartir contenidos multimedia que permite exactamente lo que indicamos antes. Y, lo mejor de todo, es que la fiabilidad es muy alta, ya que ni el vídeo original lo perderás y, además, el funcionamiento que ofrece es excelente. Aparte, todo hay que decirlo, no es algo precisamente negativo que no tengas que pagar nada por su uso y, tampoco, que no debas instalar aplicación adicional alguna.

Pasos para convertir un vídeo en un GIF y enviarlo por WhatsApp

No vas a tardar nada en conseguir el objetivo del que hablamos, tal y como se explica en la fuente de la información donde puedes ver los pasos en vídeo, por lo que la edición es sencilla y completamente accesible. Esto es lo que tienes que hacer para recortar un vídeo y convertirlo en un GIF que podrás enviar en un chat o grupo de WhatsApp:

Abre la aplicación de mensajería de forma habitual y, ahora, selecciona la conversación para enviar el GIF resultante.

En la zona inferior, busca un icono con forma de clip y púlsalo para acceder a las opciones para compartir contenidos. Ahora, entre las posibilidades que ves en la pantalla, selecciona Galería y, a continuación, busca el vídeo que deseas cortar. Cuando lo encuentres, seleccionarlo.

Entras en la interfaz de edición y, en ella, en la zona superior está el espacio que permite recortarlo. Mueve hasta que realices la elección deseada que no debe durar más de seis segundos. Cuando esto lo hagas, verás que justo debajo aparece un botón denominado GIF: Púlsalo para enviar de esta forma el corte realizado.

Hecho esto, verás que se envía el contenido y que le llega al otro usuario o a todos los de un grupo. Por lo tanto, has acabado.

Todos muy intuitivo y, evidentemente, lo que has mando puedes reenviarlo a otros contactos de WhatsApp forma habitual -e, incluso, si buscas en el propio terminal puedes encontrar el GIF almacenado y, de esta forma, podrás darle uso en otras aplicaciones como por ejemplo Telegram o Twitter-. Un buen truco que es posible que no conocieras y que es muy útil.