La banca exprime el rally de la deuda española e italiana en la venta de fondos

El proceso de normalización monetaria ejecutado por los principales bancos centrales para contener una inflación disparada ha provocado una fuerte subida de las rentabilidades de la deuda soberana. Una escalada que se ha reproducido a ambos lados del Atlántico y que en la zona euro ha castigado tanto a los bonos de Alemania como a los de los países periféricos como España e Italia. El rendimiento del bono español ha escalado desde el 0,5% de principios de año al 3,2%, mientras que la rentabilidad del bono transalpino ha subido hasta el 4,2%. Situación que han aprovechado las gestoras de fondos para renovar su oferta de vehículos conservadores y captar con ellos unos 10.600 millones desde julio.

Las entidades financieras han aprovechado este rally para ampliar su oferta de productos destinados a clientes conservadores que buscan un plus de rentabilidad tras un arranque de año que pasará a la historia por las fuertes caídas acumuladas por las carteras de renta fija y que se acompañó por un considerable castigo a la renta variable.

Según los últimos datos divulgados por Inverco, la asociación sectorial, los fondos de renta fija son los que más dinero han captado en lo que va de año, unos 12.723 millones de euros, de los cuales, explica la patronal, la mayor parte corresponden a los fondos de renta fija a largo plazo. En octubre esta categoría ha registrado suscripciones netas por 1.436 millones de euros, solo superada por la de los fondos de gestión pasiva (1.852 millones).

Ahora bien, las gestoras de fondos afrontan con estos vehículos el reto de lograr que batan a la inflación –que alcanzó el 10,7% en octubre en la zona euro–, de ahí que muchos de estos fondos tengan un pequeño porcentaje de Bolsa en su cartera.

Desde julio, las gestoras han captado unos 10.600 millones de euros en fondos de inversión ligados a la evolución de la deuda italiana y española, según datos de VDOS. Entre todas, CaixaBank AM es la que más dinero ha levantado con este tipo de vehículos, cerca de 6.900 millones de euros.

El fondo de renta fija que más fondos ha captado desde julio es el CaixaBank Deuda Pública España Italia 2024, con 2.160 millones de euros de captaciones. El vehículo, lanzado a finales de agosto, toma como renferencia la rentabilidad del índice ICE BofA Spanish Government de deuda de uno a tres años y del índice ICE BofA Italian Government al mismo plazo y puede invertir un máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones.

CaixaBank AM, el líder absoluto en fondos de inversión, también ha lanzado en los últimos meses otro vehículo, el CaixaBank Deuda Pública España Italia 2025 que, según su folleto, tiene al menos el 90% de la cartera con vencimiento dentro del año anterior o posterior abril de 2025.

Tras CaixaBank, Santander AM es la gestora que más ha apostado por este tipo de vehículos. Cuenta con el Santander Objetivo 19 meses, un fondo recién lanzado y que tiene un objetivo de rentabilidad no garantizado que contempla una TAE del 1,85%. El vehículo habría captado hasta el 26 de octubre, según datos de VDOS, más de 1.240 millones, y se engloba en la familia Santander Objetivo que entra a competir en plazos muy cortos con los depósitos bancarios, en un momento en el que la gran banca aún no está reforzando su escaparate de depósitos a pesar de la subida de tipos de interés del BCE.

BBVA les sigue los pasos, que desde julio ha captado 1.000 millones con el BBVA Bonos 2025, que destina más del 80% de su cartera a deuda emitida o avalada por España o Italia.