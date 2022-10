Musk ya es dueño de Twitter y despide a sus máximos ejecutivos

El multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter tras haber completado con éxito la operación de compa. Su primera medida ha sido despedir a cuatro de sus máximos responsables, entre ellos el consejero delegado, Parag Agrawal, según fuentes citadas por varios medios de comunicación estadounidenses. Entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN, que citaron a fuentes anónimas conocedoras de la situación.

Además del despido de Agrawal, Musk ha decidido prescindir del director financiero financiero Ned Segal y al jefe de asuntos legales y política Vijaya Gadde, según personas familiarizadas con la operación. Musk les había acusado de haberle engañado a él y a los accionistas de Twitter sobre el número de cuentas falsas en la plataforma.

Elon Musk conversa con empleados de Twitter en la cafeteria de la sede central de la compañía

Agrawal y Segal estaban en la sede de Twitter en San Francisco cuando se cerró el acuerdo y fueron escoltados a la salida, añadieron las fuentes.

La adquisición de 44.000 millones de dólares es la culminación de una notable saga, llena de giros y vueltas, que sembró la duda sobre si Musk completaría el acuerdo. Comenzó el 4 de abril, cuando Musk hizo pública una participación del 9,2% en la empresa, lo que le convirtió en su mayor accionista.

A continuación, la persona más rica del mundo aceptó formar parte del consejo de administración de Twitter, pero en el último momento se negó a comprar la empresa por 54,20 dólares por acción. En la sesión de ayer la acciones de la red social cerraron a un precio de 53,70 dólares, tras subir un 0,66%.

Ahora, el máximo accionista y fundador de la automovilística Tesla debe demostrar por qué cree que Twitter, como él mismo ha reconcocido vale 10 veces esa cantidad y darle la vuelta a una plataforma de que ha pasado meses ridiculizando. A principios de este mes, el multimillonario dijo: "Yo mismo y los demás inversores estamos pagando demasiado por Twitter en este momento". El El potencial a largo plazo de Twitter, en mi opinión, es un orden de magnitud mayor que su valor actual".

Musk ha proporcionado pocos detalles concretos sobre sus planes, y lo que lo que ha compartido parece inverosímil o contradictorio.