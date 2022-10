El gran consumo pide unidad en la cadena alimentaria ante la "hostilidad legislativa" y un 2023 "sombrío"

El sector del gran consumo llama a la cohesión en la cadena alimentaria ante un escenario económico que se presenta "sombrío", y ante las acusaciones de enriquecimiento que reciben fabricantes y distribución en el contexto inflacionario. Así al menos lo ha reclamado Ignacio González, presidente de Aecoc, la patronal de esta actividad, en la apertura del 37º Congreso de Gran Consumo que se celebra en Santiago de Compostela.

Esta, que aglutina a más de 30.000 empresas del sector, reclama al Gobierno medidas impositivas y "seguiridad jurídica". "Se avecina un final de año de incertidumbre y caída del consumo, pero ese escenario no nos puede apartar de una mirada estratégica. Es imprescindible que las tensiones no las tengamos en el seno de la cadena. No podemos hacer la guerra entre nosotros", ha dicho González, especificando que se avecina un "final de año y principios de 2023 sombrío".

Aecoc reclama al Ejecutivo que haga un "ejercicio de solidaridad" con la recaudación impositiva relacionada con la inflación, que se cifra en 33.000 millones de euros, y que "ayude a los hogares para tener una mayor renta disponible de cara a los próximos meses". La asociación pide una bajada temporal del IVA de los alimentos esenciales, a un nivel superreducido del 4% de manera temporal; una decflactación del IRPF teniendo en cuenta la inflación; aplazar impuestos que suponen "grandes inversiones" a las empresas"; y "seguiridad jurídica". "La proliferación y precipitación normativa y los cambios constantes en medidas de gran impacto fomentan un clima de inseguridad que frena la inversión. Necesitamos un escenario menos incierto, menos burocrático, menos cortoplacista", ha dicho González.

Este ha sido especialmente duro con el Gobierno en materia legislativa. "Nos criminalizan a través de la legislación", ha dicho el presidente de Aecoc. "Hemos asumido 30 nuevas normativas en el último año que exigen inversioens. Medidas que no tienen un estudio de impacto detrás, y las alternativas que proponemos no se escuchan". Aecoc cifra en 6.270 millones los costes asociados al Real Decreto de envases y residuos de envases que entrará en vigor en 2024, o en 690 millones el impuesto al plástico que llegará el próximo 1 de enero. ".Necesitamos un contexto menos hostil y seguridad jurídica que nos permita contribuir al crecimiento económico", ha dicho González.

Este ha subrayado en varias ocasiones que "no nos estamos beneficiando de la alta inflación", y que por ello, "es imprescindible que las tensiones no las tengamos en el seno de la cadena".