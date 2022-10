La industria ultima la primera subasta privada de renovables a comienzos de 2023

Mientras la Europa de los 27 se afana en consensuar un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad y otras medidas como establecer un tope al gas, la industria del Viejo Continente se debate entre seguir produciendo a unos costes que apenas podrán repercutir a sus clientes o parar y ver.

“Lo verdaderamente grave es el tiempo que hemos perdido sin tomar decisiones porque esta situación se acelera como consecuencia de la guerra, pero los precios de la energía venían subiendo de forma alarmante desde el verano pasado”, advierte Fernando Soto, director general de AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía.

Admiten que en esta ocasión el Gobierno español ha llevado la delantera y aplicó muchas de las medidas que ahora se plantea implantar la Unión Europea. Sin embargo, como en paralelo también otros Ejecutivos alarmados por la magnitud de la crisis que se avecina han aprobado sus propios planes de ayudas, numerosas grandes compañías asisten a la pérdida de competividad de sus productos en el supuesto mercado único europeo. Compañías como Ferroglobe ya están trasladando parte de su producción de España a las plantas de Francia o Noruega, donde el coste energético es sensiblemente inferior.

“La deslocalización de la producción no se ha abordado aún como la gran solución, pero sí es cierto que hay empresas que están importando producto de otros centros donde es más barato fabricarlo”, asegura Soto. Lo cierto es que la industria, que venía de cerrar un segundo semestre de 2021 y un primer semestre de 2022 esperanzador con datos de demanda y resultados económicos de récord ha visto cómo la carestía de la energía está dando al traste con las buenas perspectivas. “Cierran o paran parcialmente la producción porque no hacerlo genera pérdidas, sale más rentable parar”, lamenta Soto. Desde AEGE explican también cómo las empresas están tirando de imaginación y, para no perjudicar en exceso al empleo, se están adaptando los turnos a las horas en las que la energía es más barata. El problema es que ni probando todo tipo de acciones se logra poder competir con otros países. En Francia, por ejemplo, la situación es más ventajosa porque con su tarifa Arenh (de energía nuclear), que se sitúa en el entorno de los 42 a 46 euros el megavatio hora, cubre el 70% de la tarifa final y solo el 30% procede del precio de mercado. Eso da como resultado un precio final para la industria electrointensiva gala de 144,78 euros por megavatio hora (con datos del 10 de octubre), mientras en España se paga a 247,46 euros. En Alemania, las compañías han logrado pactar precios más baratos gracias a la suscripción de contratos a tres y cinco años, lo que al menos en un entorno tan volátil como el actual da mayor certidumbre. Sin embargo, en España, la industria manufacturera se queja de que la firma de esos contratos a largo plazo es casi inexistente. “El Gobierno debería atajar el problema de raíz reformando el sistema de fijación de precios y evitar que la tarifa resultante esté contaminada por un mix de producción que data de 1997, cuando en la actualidad ese mix ha variado mucho”, recuerda Soto, quien, al menos, celebra que dicha reforma ya esté sobre la mesa, incluso, de Bruselas.