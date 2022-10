La holandesa The Social Hub aterriza en España con dos hoteles en Madrid y Barcelona

La firma holandesa The Social Hub aterrizó ayer en España con el anuncio de la apertura de un hotel en Barcelona (la fecha prevista de inauguración es el 1 de noviembre) y la inminente inauguración de otro establecimiento en Madrid con un modelo de negocio disruptor, en el que mezclan habitaciones de hotel, alojamiento para estudiantes y apartamentos para estancias temporales con bares y restaurantes para dar servicio a los clientes.

The Social Hub en Barcelona estará situado en el barrio de Poble Nou y mezclará 293 habitaciones de hotel, un espacio de coworking de 700 plazas, cafetería, restaurante, gimnasio, dos piscinas y un bar en la azotea, mientras que The Social Hub en Madrid estará situado frente al Palacio Real, contará con un espacio de 14.000 metros cuadrados en el que se juntarán 330 habitaciones de cuatro estrellas, espacios de coworking y coliving, tres azoteas, gimnasio, restaurante y salas de reuniones.

En una entrevista con Cinco Días, Charlie MacGregor, fundador y consejero delegado de The Social Hub, revela que la próxima apertura prevista será en San Sebastián en 2023 y que el objetivo es duplicar el número de hoteles en el corto plazo hasta los seis establecimientos. “Estamos interesados no solo en crecer en ciudades grandes, si no en todas aquellas en las que haya una gran población universitaria y que sean un importante destino de turistas”, recalca.

Modelo híbrido

La compañía, anteriormente conocida como The Student Hotel, fue fundada por MacGregor en 2012 en Holanda y cuenta en la actualidad con una cartera de 23 hoteles y 11.000 habitaciones (el tamaño medio es de 4 habitaciones), de los que 13 están operativos en Berlín, La Haya, Delft, Viena, Groninga, Eindhoven, Maastricht, Róterdam, París, Florencia, Bolonia y dos en Ámsterdam. Para este año están previstas tres aperturas (Madrid, Barcelona y Toulouse) y en los siguiente tres ejercicios se abrirán otros siete hoteles en Oporto, San Sebastián, Glasgow, Roma, Florencia, Lisboa y Turín.

Combina hotel, coworking y alojamiento para estudiantes y trabajadores temporales

Ese plan de expansión cuenta con el respaldo de sus dos principales accionistas, como el fondo soberano de Singapur (GIC), que ha entrado en la última ronda de financiación cerrada en junio de 2022, o el fondo de pensiones de Holanda (APG), presente en el capital de la compañía desde 2015. En la última ronda de financiación tanto GIC como APG ampliaron su peso en la compañía. Esa operación otorgó un valor a la compañía de 2.100 millones de euros, si se incluyen todos los activos inmobiliarios. McGregor reconoce que el modelo ‘híbrido’ de alojamiento, “completamos todo el ciclo: compramos, diseñamos y operamos los establecimientos”, responde a una demanda real de los clientes de compatibilizar un alojamiento de calidad con unos espacios comunes para compartir vivencias con otras personas. “No hemos abierto el hotel de Madrid y ya tenemos vendidas todas las habitaciones para estudiantes hasta marzo de 2023”.