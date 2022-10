Qué se sabe del perfume que Elon Musk ha puesto en venta a 104 euros el frasco

¿Broma o venta de un nuevo producto para sus fans? El multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y Space X, ha anunciado el lanzamiento de una nueva marca comercial, un perfume llamado “Cabello quemado” (Burnt Hair). Musk anunció la fragancia -descrita como "la esencia del deseo repugnante"- en un tuit el martes, antes de cambiar su biografía de Twitter y definirse como vendedor de perfumes.

Una página alojada en la web de Boring Company, la empresa de construcción de túneles de Musk, puso en venta frascos con la fragancia a 100 dólares (104 euros), y Musk tuiteó más tarde que se habían vendido 10.000 botellas. "Deseando leer las historias en los medios sobre la venta de perfumes por 1 millón de dólares", dijo Musk.

El multimillonario había dicho en un tuit en septiembre que Boring Co. lanzaría una fragancia para hombres que quisieran "destacar en la multitud". El martes escribió que entrar en el negocio de las de fragancias era inevitable dado su apellido, tuiteando en broma: "¿Por qué me he resistido durante tanto tiempo?".

No es la primera vez que el presidente de Tesla hace uso de bromas para poner en venta productos dirigidos a sus fans. En 2018 puso en venta un cupo limitado de 20.000 lanzallamas, comercializado a través de Boring Co., para recaudar 10 millones de dólares para sus pruebas de construcción de túneles. También ha usado productos para burlarse de los inversores que apuestan contra el fabricante de vehículos eléctricos, incluyendo un tequila Tesla basado en una broma del Día de los Inocentes y un par de pantalones cortos de satén (con un precio de 69,420 dólares) para marcar una victoria sobre los vendedores en corto.

Elon Musk considera que en breve Boring Company podrá poner en marcha en los próximos años un nuevo sistema de tren llamado Hyperloop de alta velocidad, que circulará a más de 1.000 kilómetros por hora en túneles urbanos, aunque aún enfrente muchos retos como la seguridad o los permisos medioambientales.