Cómo activar en Windows 11 la protección automática del sistema operativo

Seguro que tu ordenador con Windows 11 es algo que deseas tener protegido al máximo. Aparte de los posibles ataques de los hackers, es preocupante que el funcionamiento del sistema operativo pueda no ser el adecuado. Lo mejor para prevenir esto es crear puntos de restauración que te eviten problemas, y conseguir esto de forma automática es posible y muy sencillo como te vamos a contar.

Para lograr esto simplemente hay que activar la herramienta que se incluye en el propio Windows 11, por lo que no debes instalar nada. Y esto siempre es positivo, ya que evitas el uso de opciones que no son oficiales y que pueden comprometer el funcionamiento del ordenador (tanto de sobremesa como un portátil). Lo que tienes que hacer es activar esta posibilidad en alguno de los discos internos que tienes. De esta forma podrás estar mucho más tranquilo respecto a que no vas a tener problemas.

Qué se consigue con esta herramienta

Pues algo tan sencillo, a la vez que importante, como es generar un punto de restauración cuando el sistema operativo de Microsoft detecta un cambio que es importante, como por ejemplo la instalación de una actualización de Windows 11 -e, incluso, modificaciones de peso en las aplicaciones que son de uso habitual-. Pero, eso sí, debes saber que no siempre hará esto, ya que no es necesario en la mayoría de los casos.

Además, no impacta en el almacenamiento, porque de forma gradual, al crear un nuevo punto de restauración, los antiguos se van eliminando para que el control de lo que ocupan estos archivos no sea excesivo. Es decir, son todos ventajas.

Activa la protección de Windows 11 en los discos que utilizas

Los pasos son muy sencillos y seguros, por lo que no debes tener miedo alguno a realizar un cambio que pueda poner en peligro la integridad de Windows 11. Además, no notarás ningún cambio en el funcionamiento del equipo, ya que será exactamente el mismo que te ofrece antes de realizar la modificación que te proponemos. Es la siguiente:

Ve al escritorio del ordenador y pulsa de forma combinada los botones Windows + I.

En la parte izquierda, selecciona Sistema y, una vez que estés dentro, busca Información. Accede a este apartado y pulsa en el enlace que hay en la zona superior llamado protección del sistema. Se abre una ventana que te permite acceder a la herramienta para los discos.

