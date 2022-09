El mayor cambio del Samsung Galaxy S23 llegará en su diseño, ¿cómo será?

Poco a poco se van conociendo algunos de los detalles que serán parte de la nueva gama Samsung Galaxy S23. Esta, que será la nueva apuesta de la compañía coreana para la gama alta de producto, apunta ser una realidad en el mercado a principios del año 2023. Pues bien, se acaban de publicar unas imágenes que indican que existirá un importante cambio en la parte trasera de estos dispositivos.

En realidad, lo que se ha podido ver es más una normalización del aspecto de todos los componentes de la gama Samsung Galaxy S23, ya que tanto la opción básica como la denominada como Plus adquieren el diseño que existe en la variante Ultra de generaciones anteriores. Así, por ejemplo, la parte trasera de todos los dispositivos contará con una cámara que abandona la isla rectangular para que los sensores queden encajados en la carcasa (lo que se conoce como "gota de lluvia").

Esto, entre otras cosas, permitirá que los nuevos smartphones de Samsung sean algo más finos -no superarán los 7,5 milímetros- y ligeros, lo que siempre es de agradecer en terminales que tienen pantallas grandes -como será el caso-. Además, las imágenes sirven para confirmar que la forma mantendrá su apuesta por una cámara de tres elementos, donde la versión Ultra será diferencial debido a que todo apunta a que utilizará un sensor principal de 200MP nada menos.

Un frontal sin apenas cambios en los Samsung Galaxy S23

Aquí no habrá grandes variaciones, ya que se mantiene la apuesta por el uso del agujero en la parte superior de la pantalla. Es decir, que no se intenta imitar lo hecho por Apple con los iPhone 14 Pro, que no es otra cosa que incluir un notch en forma de píldora para que pueda mostrar información adicional.

OnLeaks

Aparte, si se dan por buenas las imágenes, en esta generación de los teléfonos de Apple no llegará algo que desde hace tiempo se espera que exista en los modelos de Samsung de gama alta: integrar la cámara debajo de la pantalla para que la uniformidad del panel AMOLED del teléfono no se rompa en absoluto. Esto, por lo que parece, no será parte de los equipos que llegarán a principios del año 2023.

Lo que se sabe del hardware de estos smartphones

Por un lado, todo apunta a que el procesador que existirá en el interior de los nuevos Samsung Galaxy S23 será un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, que es el más potente que tendrá en esos momentos el fabricante en el mercado. Pero, al contrario de lo que se apuntaba hace un tiempo, se mantendrá la variante con Exynos, que seguramente es la que llegará a España, siendo el SoC 2300 el elegido por la compañía coreana.

En lo que tiene que ver con la autonomía, los datos que se manejan por el momento es que todas las integradas tendrán un aumento de un 5% en la carga de estas, por lo que en principio todo hace pensar que siempre se superará los 4.000 mAh. Por otro lado, la carga se mantendrá en 25W, por lo que no existe un aumento notable aquí, algo que desde hace tiempo se demanda al fabricante en su gama alta.

Es decir, que posiblemente los grandes cambios de la familia Samsung Galaxy S3 estarán en su diseño y funcionalidades, ya que el hardware no apunta a incluir novedades especialmente importantes (aunque sí una mejora en potencia por el uso de nuevos componentes).