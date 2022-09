Xiaomi lanza un nuevo móvil: va a romper la gama media y sí, llegará a Europa

Parecía que Xiaomi no estaba nada activa en lo que tiene que ver con el lanzamiento de nuevos smartphones. Pero la cosa ha cambiado en el día de hoy, ya que la compañía asiática ha anunciado un nuevo dispositivo que llega para compartir en la gama media de producto y que apunta muy buenas maneras (y sí, llegará a Europa).

El equipo del que hablamos es el Xiaomi Civ 2, pero al nombre no hay que prestarle excesiva atención, porque fuera de China tendrá otro como indicaremos más adelante. El caso es que hablamos de un smartphone que cuenta con opciones llamativas, como por ejemplo un recorte en la pantalla en forma de píldora. Sí, al más puro estilo iPhone 14 Pro, pero sin las funcionalidades avanzadas de esta (al menos por el momento).

Siguiendo con el panel que incluye el terminal, este es tipo OLED con unas dimensiones de 6,55 pulgadas. Por lo tanto, no es de los móviles más grandes que hay en el mercado y, en consecuencia, se puede manejar con facilidad. El caso es que este componente, con resolución Full HD+, cuenta con opciones tan importantes como una frecuencia de 120Hz: un brillo de 800 nits; cubre el 100% del color DCI-P3; y, además, es compatible con HDR y dispone de protección Gorilla Glass 5. Vamos, que tiene de todo sin ser parte de la gama alta de producto.

¿Potencia? No le falta a este smartphone de Xiaomi

Para empezar, en este apartado hay que destacar que cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 1 -que dispone de refrigeración líquida para que el calor no sea un problema- que se combina con una RAM tipo LPDDR4 en diferentes capacidades para ofrecer una gran solidez en lo que tiene que ver con la potencia. También hay que destacar que el almacenamiento es tipo UFS 2.2. No es la mejor versión de esta tecnología, pero tiene la suficiente velocidad de trabajo para que el SoC no haga que aparezca retardo alguno.

Otras opciones que son importantes conocer del Xiaomi Civ 2 son las que dejamos en el siguiente listado:

Batería de 4.500 mAh con carga rápida de 67W.

Conectividad: 5G; WiFi 6; NFC; Bluetooth 5.2; infrarrojos; USB tipo C.

Sonido estéreo compatible con Dolby Atmos.

Grosor de 7,23 milímetros

Peso: 171,8 gramos.

Sistema operativo: Android 12 con personalización MIUI 13.

La cámara de este terminal

Como ya es habitual en la mayoría de los modelos con sistema operativo de Google, son tres los sensores que tiene en la parte trasera el equipo. El principal es un Sony IMX766 de 50MP, que cuenta con opciones avanzadas como por ejemplo estabilización óptica para conseguir siempre buenos resultados (incluyendo la grabación a 4K). Aparte, dispone de un elemento adicional de 20MP y otros de 2MP que trabajan como ayuda en el gran angular y el macro, respectivamente.

En lo que tiene que ver con la cámara selfie, esta cuenta con dos sensores de 32 megapíxeles, que trabajan de forma combinada varios LEDs para que la iluminación sea siempre la mejor posible (tienen el detalle positivo de poder gestionar la temperatura del color).

Precios de las diferentes versiones del móvil

Tres son las diferentes variantes que se lanzan inicialmente de este equipo, que se pondrá a la venta en Europa (posiblemente con el nombre de Xiaomi 12 Lite NE). Son las siguientes: