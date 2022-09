Por qué aparece el cáncer de pulmón en no fumadores

La Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem) avisa de que el perfil del paciente con cáncer de pulmón está cambiando: ahora es mujer, joven y no fumadora. “De todos los enfermos que no son fumadores, dos tercios son mujeres”, alerta la doctora Ana Laura Ortega en el curso Aproximación a la psico-oncología del cáncer de pulmón en la mujer. En este colectivo, los casos no paran de aumentar. Esta institución calcula que solo este año habrá entre 8.500 y 9.000 diagnósticos entre el sexo femenino.

Si bien el tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo, responsable de más del 90% de los casos, desde Icapem recuerdan que no es el único. “Es importante que se comprenda que, aunque la mayoría de los casos de cáncer de pulmón se da en personas fumadoras, es posible desarrollar la enfermedad sin haber fumado”, insisten desde la asociación. El humo del tabaco de otros, la contaminación ambiental, la genética, los malos hábitos o la exposición a sustancias como el radón también puede originar esta dolencia, detallan.