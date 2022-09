OpositaTest reta el negocio de las academias en España al lanzar sus propios cursos para opositores

La plataforma online española de test para opositores OpositaTest, que cerró 2021 con más de 60.000 suscriptores de pago y que ha sido utilizada por más de 890.000 opositores desde su estreno hace seis años, se lanza a competir con los principales grupos de academias dirigidos a ese colectivo en España, la gallega Campus Training (que adquirió los históricos centros de formación CEAC y Deusto), MasterD y Adams.

La startup ha empezado a ofrecer un producto completo al opositor y no solo los test (y esquemas) que tantos adeptos parecen haberle traído. “Con nuestro método de estudio hemos logrado mejorar los tiempos de preparación y la retención del conocimiento a largo plazo. Nacimos con el objetivo de ofrecer al máximo número de opositores una preparación con los estándares más altos de calidad al mejor precio, y con ese objetivo hemos decidido ahora remover los cimientos de la preparación de los opositores”, cuenta Jonathan García, CEO y cofundador de OpositaTest.

La compañía ha lanzado ya el curso de gestión procesal, el de tramitación procesal y el de auxilio judicial, y en las próximas semanas estrenarán los de administración general y auxiliar administrativo, oposiciones de gran afluencia y con numerosas plazas en la última oferta de empleo público. El objetivo que se han marcado es tener entre 10 y 15 cursos en 2023.

El coste de opositar varía de una oposición a otra. Para una oposición de tipo C, como administrativo general, al que según una encuesta de OpositaTest se presentan el 50% de los opositores, puede tener un coste en una academia de entre 1.000 y 1.500 euros que pagas al inicio por un tiempo habitual de 12 meses, detalla García.

“La decisión de opositar tiene que ser una decisión meditada, pero no sabes qué puede suceder por el caminio, es un proceso a veces lento y la vida puede cambiar en un minuto. El comprar un paquete de 24 o de 48 meses de estudio y por adelantado es muchas veces arriesgado”, continúa el directivo, que admite que opositar no es barato, pues los materiales y las continuas actualizaciones pueden suponer un desembolso de entre 200 y 500 euros anuales solo en temario. "Si cambian las leyes, por ejemplo, el material se actualiza y hay que pasar por caja de nuevo", dice García, que insiste en que el objetivo de OpositaTest es "ofrecer la mejor calidad al mejor precio, y no sangrar al cliente".

El precio de los cursos de OpositaTest va desde los 359 euros a los 479 euros, lo que supone unos 30 euros mensuales mientras, según Gacía, el precio habitual de los mismos en academias es de entre 1.000 y 1.500 euros, lo que supone unos 90 o 100 euros mensuales.

El emprendedor destaca que, a partir de ahora, van a ofrecer todo lo necesario al opositor. “Vamos a ofrecer todo el material, garantizando que será el más actualizado, atenderemos a través de un tutor personal las dudas que puedan surgir (sobre los materiales del curso, el temario, el examen o la presentación de instancias), pondremos a su disposición los test más completos y, todo, con un método probado de aprendizaje”.

Para mostrar la calidad de su oferta, el CEO presume de que el 65% de las preguntas de sus test están referenciadas en los éxamenes y asegura que sus cursos y test valen tanto para opositores veteranos como para primerizos. “No les forzamos a seguir un camino; cada uno puede marcar su propio ritmo”.

OpositaTest, controlado en un 94% por sus fundadores (el citado Jonathan García, Inés Bra, Pablo Cancelo y Borja Maceira) y en un 6% por business angels y algún fondo), no planea llevar a cabo ninguna ronda de financiación. “Al menos no a priori, pues es un negocio que está creciendo sano con sus propios ingresos”, indica García. La compañía cuenta actualmente con un equipo de 45 personas, pero este número irá creciendo a medida que lancen nuevos cursos.