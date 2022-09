Primer estudio que mide cómo influye la gestión de personas en el cumplimiento de los ODS

“Por mucha tecnología e innovación que tengamos, las personas son el eje de todo y nuestro compromiso es con ellas. Deben ser el centro y si no lo hacemos, nos equivocamos”, aseguró ayer Elena Sanz, directora general de Personas y Organización de Mapfre. Y fue así de categórica en la que podría definirse como una especie de minicumbre sobre la política de Recursos Humanos celebrada ayer en la Torre de PwC en Madrid, con la presencia de los directores generales de algunas de las más importantes empresas.

Hasta allí se dieron cita los responsables de la gestión de personas de empresas como Airbus, Inditex, BBVA, GlaxoSmithKline GSK, Repsol o Mapfre para presentar un estudio pionero: Contribución de la Gestión de Personas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), elaborado por PwC y el think tank enClave de Personas.

Su objetivo es, en sí mismo, un reto, tal y como reconocieron sus impulsores. Pretende ser una primera experiencia piloto en España, para lo que han desarrollado una metodología que define y mide más de 40 indicadores, aplicable a todo tipo de compañías y cubriendo cada una de las cinco fases del ciclo de vida del empleado: Atracción, Selección y Onboarding, Desarrollo, Fidelización y Desvinculación. El informe concluye que desde la gestión de personas se ven impactados siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Salud y Bienestar (3), Educación de Calidad (4), Igualdad de Género (5), Trabajo Decente y Crecimiento Económico (8), Reducción de las Desigualdades (10), Acción por el clima (13) y Alianzas para lograr los objetivos (17).

La socia de People & Organisation de PwC España, Amaia Otaola, encargada de hacer la presentación del estudio, destacó que la gestión de los Recursos Humanos es un área clave en la contribución de las empresas al cumplimiento de los ODS, al ser la función más cercana al empleado. “Este estudio piloto aporta una metodología innovadora y una hoja de ruta para que cualquier compañía, sea cual sea su tamaño o sector de actividad, pueda medir su propia contribución y establecer su plan de mejora continua”, afirmó.

Cultura de sostenibilidad

Su presentación dio paso a una mesa donde moderadora y ponentes eran mujeres. Anastasia de las Peñas, directora corporativa de Experiencia Empleado de Mapfre, reconoció que todas las compañías quieren desarrollar su negocio de forma sostenible por y para la sociedad en general y, por supuesto, por el planeta; “pero esto no se logrará si no empezamos por la gestión de las personas”, advirtió.

La discipline leader de Analítica Avanzada y Gobierno del Dato en Talent & Culture de BBVA, María Manso, definió la sostenibilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Para ello, todas las acciones que llevan a cabo las compañías, como son las políticas de igualdad, salud o conciliación, deben ser realmente percibidas por el empleado porque, de lo contrario, no funcionarán y la empresa perderá su credibilidad.

María José Rosario, project specialist de GlaxoSmithKline GSK, relató cómo en su empresa la gestión de recursos humanos está basada en tres programas: Be you, centrado en creer en la inclusión y la igualdad de oportunidades, sea como sea el trabajador y respetando su conocimiento, experiencia y forma de ser. Feel good, con acciones que cuidan del trabajador más allá del sueldo y, por último, Keep growing, que pilota sobre la formación continua para que “nadie desaproveche la oportunidad de mejorar su capacitación para ofrecer un trabajo de calidad siempre”.

Cristina Barlés, responsable de Proyecto Marketing People de Repsol, destacó como gran aprendizaje de la elaboración del informe haber constatado que las empresas en materia de recursos humanos están bastante alineadas, aunque pertenezcan a sectores que nada tengan que ver. Elogió la metodología creada, ya que es fácilmente asimilable por cualquier compañía; y se mostró convencida de que si se logran exportar las buenas prácticas, como las que contribuyen a cumplir los ODS, “avanzaremos como sociedad”.

Esperanza Fernández, responsable de Recursos Humanos y HR Project Leader de Inditex, relató que su empresa, donde la edad media es de apenas 29 años, se ha empeñado en incorporar la sostenibilidad como cultura en todo el ciclo de vida del empleado y en toda la cadena de valor del producto. Hubo también espacio para la autocrítica.

Frente a lo que se está haciendo bien, las empresas entonaron el mea culpa en la última fase del ciclo de vida del empleado: su desvinculación de la empresa. Reconocieron que todavía queda mucho que mejorar, como poder disponer de iniciativas de atención médica y bienestar mantenidas tras la jubilación.