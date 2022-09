WhatsApp hará mucho mejor el envío de imágenes sin perder calidad

De entre las muchas novedades en las que trabaja WhatsApp para ofrecer más opciones a los usuarios y no perder distancia con sus rivales (como por ejemplo Telegram), se acaba de conocer una que es de lo más interesante y que tiene que ver con algo que se realiza de forma muy habitual en la aplicación de mensajería: el envío de imágenes. Te contamos de qué se trata.

Concretamente, hablamos de los que se hacen con el objetivo de no perder calidad respecto al original. Esto se consigue enviando la imagen como si de un archivo se tratase, en vez de elegir la opción específica para el contenido multimedia (donde se realiza una compresión que no siempre es positiva). Y, lo cierto, es que los añadidos que se han visto en la fuente de la información son de lo más interesantes debido a que resultan muy útiles.

Las dos mejoras en las que trabaja WhatsApp

Lo primero es que una vez que seleccionas la imagen, se pasa a una nueva pantalla en la que se pueden hacer diferentes cosas (como ocurre con otros tipos de archivos y que hasta la fecha con este tipo de contenido no ocurría). Un ejemplo es que en la zona inferior aparece un nuevo botón con el nombre del destinatario. Esto, aparte de ser informativo, permite cambiarlo si así se desea -o añadir otros- simplemente con pulsarlo. Sin duda alguna, esto era algo necesario, ya que antes no había forma de arrepentirse de lo elegido.

WABetaInfo

Adicionalmente, en WhatsApp van a ofrecer la posibilidad de escribir un texto que acompañe al archivo de imagen. Esto era vital para poder explicar el motivo del envío o añadir información importante para el receptor. Por lo tanto, aquí lo que se iguala es lo que es posible hacer con los contenidos multimedia que se adjuntan. Otra buena decisión, especialmente ahora que se pueden mandar ficheros grandes en la aplicación de mensajería (hasta los 2GB). Y, esto, ha llevado a que muchos utilicen de forma habitual el envío sin pérdida al mandar una imagen.

Una llegada que puede tardar… pero no mucho

Como esta información se ha sacado de una versión de prueba de WhatsApp, la nueva opción de la que hemos hablado todavía no está disponible para todos. Es más, no está completamente funcional en ninguna de las versiones beta de la aplicación de la que hablamos. De todas formas, teniendo en cuenta que hablamos de modificaciones que son menores -ya que no son de funcionalidad-, es seguro que antes de que acabe este año se puedan aprovechar las novedades que se han detectado.