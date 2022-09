WhatsApp te dejará restaurar copias de seguridad que no están en la nube

Algo que no les gusta a muchos usuarios es el poco control que tiene de las copias de seguridad que se realizan de los mensajes y contenidos en WhatsApp. El motivo principal es que la información se aloja en Drive o iCloud, y esto es un impedimento para muchos que desean gestionar estas de forma personal. Pues bien, la compañía sigue dando pasos para cambiar esto.

A principios de verano se conoció que WhatsApp estaba trabajando en ofrecer la posibilidad de realizar copias de seguridad en local. Esta es la respuesta que buscaban muchos usuarios, ya que de esta forma pueden tener un control mucho mayor de lo que se guarda en la aplicación (e, incluso, da la posibilidad de almacenar la información en dispositivos de almacenamiento como tarjetas de memoria para mover de un lugar a otro la información). Todo un acierto.

Nuevos datos de las copias de seguridad de WhatsApp

Estos tienen que ver con lo que se podrá hacer con la información en cuestión. Así, se ha publicado una imagen en la que se puede ver que la app ofrecerá la posibilidad de restaurar una copia de seguridad que se tiene en local. Por lo tanto, lo que se supo hace un tiempo tiene todo el sentido el mundo y WhatsApp va a dar un control absoluto a los usuarios para que sean ellos los que deciden qué datos son los que desean restaurar (ya que, parece bastante claro, que se podrán tener tanto en la nube como en el almacenamiento del terminal).

WABetaInfo

De esta forma, si te compras un terminal nuevo y has realizado una copia de seguridad en local, podrás llevar al nuevo smartphone esta y, al ejecutar WhatsApp -tal y como se puede ver en la imagen anterior-, se podrá elegir que se restaure la información desde este lugar. Ideal para no tener problemas de acceso a Internet (ya que no será necesario) e, incluso, podrás no perder nada en los equipos que no cuentan con los servicios de Google, pero sí con Android, como por ejemplo los de Huawei.

Por cierto, está por ver si el proceso únicamente se puede realizar al instalar la aplicación de mensajería de nuevas o, en su defecto, si se permite restaurar una copia de seguridad en local en el momento que tú decidas. Esto sería un gran paso, pero es poco probable debido a lo complejo que resultaría desarrollar esta solución.

La fase de pruebas ha comenzado

Esto es importante, ya que parece que un reducido número de usuarios ya ha comenzado a utilizar las copias de seguridad en local para WhatsApp. Esto significa que no se está muy lejos de que sea una opción en la versión de prueba que existe y, por lo tanto, la llegada para todos no está especialmente lejos de producirse. Pero, eso sí, lo normal es que sea en el año 2023, posiblemente a principios.