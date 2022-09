Cómo bloquear en WhatsApp una cuenta que envía spam constantemente

Seguro que en alguna ocasión ha contactado contigo una cuenta de WhatsApp que no conoces y que no para de mandarte mensajes de publicidad que no necesitas para nada. Esto es lo que se conoce como spam (existen muchas otras formas de sufrirlo). Si deseas acabar con él, te mostramos cómo conseguirlo de forma efectiva y, lo mejor de todo, rápida.

Esta forma de proceder ha sido adoptada por muchos que buscan tener acceso a los terminales de los usuarios para conseguir su información, por lo que siempre es de lo más recomendable que no pulses en ningún enlace o archivo compartido de un contacto que no conozcas. Pero, además, una vez que detectes entre los contactos de WhatsApp que tienes alguno que claramente es de los que envía spam, pueden bloquearlo para que deje de molestarte. Y, esto, lo pude conseguir de una forma bastante sencilla.

Así puedes bloquear a un contacto en WhatsApp

Por suerte, en la aplicación de mensajería se incluye la herramienta perfecta para conseguir esto (y hacer lo propio con ese amigo que es un incordio, por poner un ejemplo). El caso es que en apenas un minuto vas a poder conseguir que no veas más la cuenta que te envía mensajes que no te interesan nada de forma constante. Los grupos son otro cantar, ya que, simplemente saliéndote de ellos, ya no tendrás que aguantar nada más.

Esto es lo que tienes que hacer para bloquear a un contacto en WhatsApp de forma rápida y segura (y que no pones en riesgo nada de tu cuenta y, mucho menos, del contenido de otras conversaciones):

Entra en la aplicación de mensajería de forma habitual y, luego, en la lista de conversaciones debes elegir la que deseas que no te moleste más. Entra en ella normalmente.

Ahora verás todo el spam que tanto odias. Pues bien, en la parte superior derecha de la pantalla hay un icono con tres puntos verticales que tienes que pulsar. Se abre un menú de acciones donde en la última posición está la que se llama Más.

Se despliega un menú adicional donde existe un apartado denominado Bloquear. Púlsalo y, entonces, verás una ventana en la que debes confirmar la acción.

Desde este momento no vas a recibir ni un mensaje más de la cuenta en cuestión y, por lo tanto, estarás mucho más tranquilo cuando utilices WhatsApp.

Como ves, todo es muy sencillo y seguro. Y, además, existe la posibilidad de eliminar de la lista de bloqueados una cuenta si deseas que esta vuelva a funcionar con normalidad. Simplemente, entra en el apartado correspondiente en la aplicación de mensajería, y utiliza la opción Desbloquear una vez que pulse en la deseada de forma continuada. Aquí el funcionamiento de WhatsApp es realmente bueno.