Cinco bondades y dos inconvenientes de la inversión indexada

El argumento más repetido a lo largo del mundo por los partidarios de la gestión pasiva y los fondos indexados es que la mayoría de fondos de gestión activa no consiguen batir a su índice de referencia de forma consistente a lo largo de un periodo de tiempo más o menos largo. Uno de los informes más conocidos que apoyan esa afirmación es el informe Spiva (acrónimo de S&P indices versus Active funds) que semestralmente compara los resultados de los fondos de gestión activa frente a sus benchmarks o índices de referencia.

“Las estadísticas Spiva demuestran que en torno al 95% de los fondos de gestión activa no baten sus índices. Y los que lo hacen no lo hacen de forma recurrente, lo pueden hacer bien un año, o dos, pero no a medio o largo plazo”, expone Jordi Mercader, director general de inbestMe. “Es por eso que para la mayoría de inversores es mejor indexar una buena parte de su inversión y asegurarse de obtener el rendimiento de los índices. Hay que tener mucha suerte para ser capaces de descubrir el 5% de los fondos que superan a sus índices de referencia”.

“En general, los fondos indexados de Bolsa son muy buenos, especialmente en los mercados más líquidos, maduros y transparentes, como pueden ser la renta variable europea o estadounidense. Pero es cierto que, en algunos sectores o temáticas, la gestión activa, aunque más cara, puede ser capaz de añadir valor. Es el caso, por ejemplo, de los fondos de impacto que invierten en las temáticas de protección del medio ambiente, cambio climático, nuevas energías, descarbonización etc.”, apunta Frédéric Dupuy, director de inversiones en Finanbest, entidad que tiene un modelo híbrido que combina gestión pasiva con activa.

“Nuestro pragmatismo nos permite, mercado por mercado, elegir la mejor solución, aprovechándonos de lo mejor de los dos mundos”, asegura.