¿Cómo es la vida del influencer más veterano de España?

Hoy, en territorio Pyme hablamos con Rudy Ruymán. Se trata de un influencer muy completo, que crea contenido muy diferente y variado. Pero, además, es el influencer más veterano de nuestro país. En esta entrevista nos explica cómo es su día a día, qué supone poder vivir de esto y cómo se ve en unos años.

¿Cómo comenzaste en el mundo influencer?

De pequeñito siempre me ha gustado hacer cosas diferentes, poco frecuentes, a parte de intentar estar alegre, con buena energía, como bien me han inculcado en mi familia, tanto mi madre como mi abuela y hermanos. Destacaba siempre un poco entre mis amigos y conocidos, tanto en el colegio como en mi barrio donde ya hacía alguna que otra broma y trastadas entre compañeros. Alguna que otra vez llamaron a mi madre desde el colegio para que fuera a ver que pasaba porque andaba todo el día riendo y me costaba un poco atender a clase. A veces me aburría muchísimo y tenía que estar siempre haciendo cosas para intentar paliar toda la energía que tenia. Tengo que decir que estoy feliz de que tanto profesores como amigos y compañeros me hayan querido muchísimo igual que yo a ellos ganándole el respeto y el buen rollo incluso con los profesores. Hoy en día me los encuentro y me da satisfacción personal las palabras que me dicen felizmente de que se alegran por haber hecho parte de mi personalidad como filosofía de vida como bien dice mi lema por bandera "A reír siempre" Me encantaba sacar fotos desde bien pequeñito y por primero vez en el año 2002 me compré una videocámara de cinta para empezar a grabar el crecimiento de mi hija por meses en el año 2002. Quien iba a pensar el éxito cosechado tras mucho trabajo y constancia de más de 17 años desde el 2006 siendo así el primer Influencer en España y pionero en Canarias. La verdad que es todo un honor seguir promocionando mi tierra mi gente y sus productos desde mis principios uniendo todas las Islas Canarias

¿Podías imaginar vivir de esto?

La verdad que no, de hecho soy educador y trabajaba como tal desde el 2006 compaginando los vídeos que hacía por hobby teniendo mis correspondientes éxitos de millones y millones de visitas en mis parodias de humor y cámaras ocultas. He salido ya en más de 50 programas de tv, noticias regionales, nacionales e internacionales. Programas tan importantes como Buenafuente, Salvame... y medios de comunicación de toda España.

¿Cómo es el día a día de un influencer?

Soy un Influencer un poco especial porque me gusta hacer de todo. Se dice que cada Influencer dedica su tiempo y su contenido a un determinado grupo de seguidores aunque yo lo amplío y diversifico porque hago o intento hacer de todo. Me levanto dese bien tempranito y me acuesto tarde ya que genero también directos en todas las redes. Hago contenido de humor, de viajes, de deporte, produzco y tengo mis amigos propios temas musicales. Me dedico al marketing de empresas y administraciones, realizo acciones de turismo muy virales y de éxito, asesoro, doy ponencias y charlas motivando a pequeños y mayores. Ayudo a demás personas de cómo ser un buen influencer y usar bien las redes sociales para tener éxito. Soy el organizador de carreras deportivas de obstáculos. Tambien soy activista siendo un referente en España desde hace más de década y media porque lucho por el bienestar de los niños y familias ayudándolos con toda mi experiencia. Todo un honor haber sido nombrado como el primer padre coraje en España por un Ayuntamiento, mas concretamente por el Ayuntamiento De Santiago del Teide por el Alcalde Emilio e teniente Alcalde Ibrahim por primera vez en España como padre coraje por un Ayuntamiento. Realmente es un reconocimiento de todos los padres que se han quedado por el camino, los que siguen luchando y seguirán luchando hasta que las leyes cambien a mejor por una igualdad real.

¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de este tipo de negocio?

Pues lo mejor es la satisfacción personal del buen rollo y feeling con la gente que te quiere y aprecia el contenido que haces. El poder llegar a mucha gente promocionando mi tierra y mi gente con ese toque de humor que tenemos los canarios. Por supuesto, mis seguidores que siempre han estado ahí, dando el callo y apoyándome desde los principios. Los que valoran que seas en primer influencer en España con 17 años de trayectoria y que siga en tendencia haciendo lo que más me gusta. Por supuesto también viajar, las colaboraciones, las fotos, que te llamen para hacer campañas de marketing, actuaciones, ponencias, etc...y la libertad que en parte genera ser tu propio jefe.

¿Qué te planteas a medio plazo?

Sigo en la línea de trabajar y aprender día a día. Estoy muy feliz y sigo actualizándome hasta en la música. Ahora los premios latinos me han dado el premio de "Mención de honor como mejor Influencer motivacional de toda Europa" Lo difícil no es tener éxito en un vídeo porque llevo muchísimos, lo difícil es mantenerse en el tiempo y ya llevo 17 años. La mayoría se queda por el camino porque suelen cansarse. No es fácil, hay que estar fresco y fuerte motivándote todos los días para seguir activo en redes. Aunque estes feliz hay que tener disciplina subiendo contenido y actualizado todos los días. Ya solo más de 1 millón y medio de seguidores totales que tengo en Redes Sociales y más de 500 millones de reproducciones totales con vídeos muy virales entre otros por el vídeo y meme más viral de " Messi Bocadillo de Chorizo Teror" incluso me nombraron embajador del Chorizo de Teror en mi isla que tanto quiero Gran Canaria y siendo tinerfeño que es lo más bonito.

¿Crees que puedes vivir de esto toda la vida?

Siempre digo que hay que tener segundas opciones, aprender de todo un poco. No quedarse estancado en una cosa sola. Hay que intentar seguí estudiado y practicando sobre todo en cosas nuevas para hacer negocio. Evolucionar y diversificar sin volverte loco en muchas pero sobre todo siendo lo más importante hacer lo que te gusta. Lo primero es la vida, tú vida, la de tu familia y amigos pero tener tu propio espacio para crecer personalmente y económicamente. Hay que centrarse en uno mismo, estudiar mucho y trabajar todo lo que se pueda sin quemarse. Los consejos que le doy a todos los jóvenes y mayores es que aprendan día a día de los mejores, lean mucho y practiquen. Que no se queden atrás en nada, el saber no ocupa lugar y aunque no sea tu profesión sabrán un poco de todo. Aunque tenga mis estudios universitarios sobre educación y más de 30 titulaciones quien me iba a decir que me iba a dedicar al marketing y no he estudiado nada sobre ello. Me paso lo mismo con el derecho, he tenido que aprender muchísimo y no tengo la carrera. Con esto quiero decir que las titulaciones y los estudios son importantes pero no dejar de seguir haciendo lo que el alma y su intuición les dice. Lo que más se les vaya dando hacer porque el camino hace al caminante. Así que ya saben, a luchar y a reír siempre.