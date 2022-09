Estos son los beneficios para los iPhone 14 por utilizar eSIM, ¿nos perdemos mucho?

Una de las curiosidades que se desvelaron en la presentación de los nuevos iPhone 14 es que los modelos de EEUU y Canadá llegan de forma exclusiva con tarjetas eSIM. Por lo tanto, no se pueden utilizar con ellos las que se pueden considerar como tradicionales. Esto ha generado que algunos usuarios no estén especialmente contentos, algo que desea cambiar Apple mediante algunas explicaciones que muestran las bondades de esta decisión.

Las eSIM, también conocidas como SIM virtual, es una versión digital de las tarjetas que se utilizan de forma general en España, y que trabaja de forma conjunta con un chip que tiene el propio dispositivo móvil. Esto posibilita el poder utilizar diferentes perfiles o accesos a operadores para acceder a sus redes. Es decir, es como llevar dentro del terminal varias SIM tradicionales, pero sin las ataduras del cambio físico (ya que las modificaciones en el servicio activo se realizan mediante software).

Los motivos para el uso de las eSIM

Dos son fundamentales. El primero es que las tarjetas digitales de las que hablamos son mucho más seguras, porque entre otras cosas, estas no se pueden perder de forma independiente (debido a que no es posible extraer del teléfono en cuestión). Por cierto, esto también es bastante positivo en lo que tiene que ver con los robos, lo que se debe a que se sustrae el terminal o esto no es posible -y deshabilitar en remoto es mucho más factible-. El segundo gran motivo es la comodidad, ya que no se tiene que manipular nada para cambiar de operador, porque esto se realiza grabando la información en la eSIM del iPhone 14. Y, lo cierto, es que esto para muchos será todo un respiro.

Apple

Respecto a las quejas existentes por parte de algunos usuarios de EEUU y Canadá respecto al uso de sus terminales en otros países, la compañía de Cupertino ha indicado que los nuevos iPhone 14 admiten nada menos que 100 tipos de eSIM de diferentes mercados del mundo. Por lo tanto, lo más normal es que no se tenga problema a la hora de ir al extranjero y acceder a un proveedor global -que ofrecen servicios en muchos países de todo el mundo-. Eso sí, hay opciones como China que no son una posibilidad, ya que en dicho lugar no se trabaja con las tarjetas digitales.

¿Son suficientes motivos para los iPhone 14?

Pues lo cierto es que depende. Por un lado, hay factores importantes que son positivos, y que hacen que el uso de los iPhone sea más seguro en cualquier lugar del mundo… Pero, si esto es así, lo ideal es que se hubiera dado el paso a ofrecer los terminales de esta forma en todos los lugares del mundo donde es posible acceder a una eSIM (un ejemplo es España). Y, esto, no se ha hecho por parte de Apple que, seguro, hace cinco años posiblemente sí que habría obligado a los operadores a realizar el cambio a estas tarjetas. Pero, ahora, parece que las cosas no son así.

Lo cierto es que es un movimiento que muestra una clara apuesta por avanzar, ya que las eSIM son el futuro, pero quizá no se debía dar el paso de quedarse a medias (en unos sitios sí y en otros no). Poniendo en una balanza lo que se gana y lo que no, hay que decir que es ahora mismo mucho mejor no tener un modelo con eSIM por las restricciones que existen de oferta a nivel mundial. Por lo tanto, ni tan mal con la venta de los nuevos iPhone 14 con tarjeta tradicional en España. Y, en el futuro, Dios dirá.