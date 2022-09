Las 5 cosas que tienen los iPhone 14 y otros móviles de Apple no, ¿suficiente para comprarlos?

Una vez que la nueva gama iPhone 14 es una realidad, ya que Apple la anunció ayer, llega un momento de duda importante para los usuarios. ¿Es recomendable comprarlos o mejor me quedo con el que tengo recurro al iPhone 13? Te mostramos las grandes novedades que llegan en la nueva generación de los smartphones de Apple para que tengas claro qué los convierte en diferenciales frente a las generaciones anteriores.

Lo primero e importante que creemos que debes tener claro: si tienes un iPhone 13, solo debes realizar la inversión si te decides por el nuevo Pro, ya que la versión básica no tiene grandes mejoras que hagan beneficiosa la importante inversión que supone la compra. Si no es tu caso, puedes valorarla… pero no es mala idea recurrir a la generación anterior en el caso de encontrar una buena oferta.

El iPhone 14 Pro es la opción de compra, pese a su precio

El motivo es que las grandes mejoras llegan en este modelo, por lo que es el que resulta verdaderamente atractivo para comprarlo. Eso sí, debes tener muy en cuenta que el precio que tienen las dos opciones que hay en el mercado es muy alto, y un ejemplo es que el modelo más barato que puedes conseguir está por nada menos que 1.319 euros… duele solo escribirlo, la verdad.

Apple

Las mejoras que tienen los nuevos iPhone frente a los anteriores

A continuación, te mostramos las cinco nuevas opciones más interesantes que tienen los iPhone 14 Pro, que es en los que nos centramos, y que pueden hacer que decidas hacerte con uno. Son las siguientes:

Llamadas de emergencia por satélite: esto es algo importante, ya que en caso de problemas es posible recurrir a esta vía de comunicación si no se tiene cobertura alguna. Es una función que existe en los iPhone 14, y lo cierto es que resulta de gran ayuda en caso de problemas. Eso sí, pasados dos años de uso gratuito hay coste por darle uso… y por ahora no se conoce la cantidad. Es una magnífica idea de Apple y excelentemente implementada.

Fotos de 48MP: este sensor principal solo está en los Pro, como no. El caso es que llega un elemento unos cuantos años después que ocurra en modelos con Android, pero bienvenida sea. Hablamos de una mejora de cuatro veces más resolución, y se trabaja con fotos de 12MP multiplicadas por cuatro, por lo que la definición es excelente. Además, este elemento llega con ProRaw, por lo que se consigue un trabajo con calidad profesional.

Apple

Pantalla con un brillo espectacular: esto solo está en los Pro y llegar a los 2.000 nits es una verdadera burrada que coloca a Apple como líder en el mercado (por el momento, claro). Está por ver si es necesario tal cantidad, pero lo cierto es que ofrecer esta posibilidad es un gran detalle. Además, si se utiliza HDR, la cantidad se mantiene en unos excelentes 1.600 nits. En definitiva, mejor calidad de imagen, pero no algo espectacular.

Detección de accidentes: esto es algo que llega en todos los modelos de la gama iPhone 14. La inclusión de nuevos sensores como un acelerómetro de tres ejes permite detectar impactos frontales y laterales, por lo que el terminal puede detectar accidentes al montar en bici o al ir en coche. Las mediciones son precisas, pueden llegar hasta una fuerza G de 256. Un buen añadido que resulta útil y funcional.

Apple

Nuevo notch, que no lo es, que es más útil: pues esta es de las opciones más llamativas que se anunciaron ayer, y solo se puede disfrutar en el iPhone 14 Pro. El nuevo elemento es de lo más útil, ya que muestra información como por ejemplo si se está escuchando músicas o se conectan unos AirPods. Un añadido que demuestra que Apple no da puntada sin hilo, y lo cierto es que mejora a los que actualmente ofrece cualquier Android o teléfono de Apple anterior.