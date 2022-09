Bitpanda da el salto a las materias primas

El unicornio europeo Bitpanda ha dado el salto hacia las materias primas, que ahora serán parte de los más de 2.000 activos disponibles en su plataforma de inversión. Así lo ha señalado la fintech en un comunicado este martes, en el que explica que desde hoy sus más de 3,5 millones de inversores podrán beneficiarse del potencial de activos como el petróleo, el gas, el aluminio y el trigo, entre otros.

La compañía austríaca ya cuenta con un portafolio de activos digitales que van desde criptomonedas, cripto índices, ETFs y metales preciosos, a los que ahora suma su sección Bitpanda Commodities.

Con esta opción, Bitpanda busca ofrecer un fácil acceso a una clase de activos tradicionalmente compleja, permitiendo invertir en un ETC (Exchange Traded Commodity) subyacente a través de contratos de derivados. La austríaca posee el 100% de las ETC en cuestión y cada contrato de derivados tiene siempre el mismo valor que la ETC respectiva. A diferencia de lo que ocurre con los metales preciosos, que la fintech almacena en una cámara segura, los inversores no comprarán acciones del activo físico.

Panel de materias primas en la plataforma de Bitpanda. Cedida

"Me alegra que hayamos podido añadir materias primas a la plataforma en un momento en el que la inflación está afectando a los ahorros de la gente. Los clientes de Bitpanda pueden ahora invertir en base a la factura del gas y beneficiarse de los movimientos de precios a corto plazo de commodities clave como el petróleo, gas natural, maíz, trigo y muchas más", ha señalado Eric Demuth, cofundador y CEO de Bitpanda.

Históricamente, las materias primas han tendido a moverse con independencia de las acciones y los bonos, lo que las convierte en una gran forma de diversificar un portafolio. También pueden ser una gran herramienta frente a la inflación: cuando los precios suben en el supermercado, también lo hacen los precios de las materias primas.