Max Goodwin: el líder que ayuda

"How can i help?” (en español, “¿cómo puedo ayudar?”). Por un momento se me pasó por la cabeza que todo este artículo sobre Max Goodwin, director médico del hospital New Amsterdam en la serie homónima, girara en torno a esta frase, porque resume la idea de liderazgo que su protagonista desarrolla a través de sus, por el momento, cuatro temporadas; pero su liderazgo va mucho más allá.

Un factor importante para entender el valor de este drama televisivo es la base sobre la que se sustenta. New Amsterdam se inspira en la vida y obra del doctor Eric Manheimer, quien dirigió durante prácticamente 15 años el “verdadero” centro médico que retrata la serie, el Bellevue Hospital, y cuya experiencia narró en el libro Twelve patients: life and death at Bellevue Hospital.

Cualquiera que haya visto algunos episodios seguro que definiría a Max Goodwin (interpretado por el actor estadounidense Ryan Eggold) como un líder empático, que escucha a sus colaboradores –a los que promete cuidar para que ellos cuiden a su vez a los pacientes–, que se rodea de personas que le complementan y que no se rinde ante las adversidades. No en vano otra de sus frases fetiches es: “El cambio siempre es posible”.

El cambio siempre es posible

Durante la primera temporada de New Ams­terdam, nuestro protagonista aborda la tarea titánica de cambiar una institución anclada en procedimientos obsoletos y en una burocracia obstaculizadora. En cada capítulo vemos una sucesión de tramas que nos lo muestran intentando hacer lo correcto, lo adecuado, por encima de las dificultades.

Así, por ejemplo, en el episodio piloto, una vez se ha presentado como el nuevo director médico reúne a una representación nutrida de los mandos del hospital y pregunta: “¿Cómo puedo ayudar?”. Cruces de miradas extrañadas siguen a la cuestión y nadie responde, así que vuelve a preguntar, de nuevo sin respuesta. Acto seguido, pide a todo el departamento de cirugía cardiaca que levante la mano, y cuando lo hacen, despide a todos sus miembros menos a uno porque sus estadísticas muestran que operan de más para aumentar su retribución. Es decir, que con un solo gesto ha dejado claro que su foco es el paciente, no la cuenta corriente de sus médicos, y que, con esta acción, quiere demostrar que él ha venido a cambiar las cosas y que hará lo que crea necesario para conseguirlo.

Y es que Max Goodwin cree que siempre hay una manera mejor y más fácil de hacer las cosas. El liderazgo que muestra no tiene reparos a la hora de romper las reglas cuando considera que el procedimiento debe ser cambiado. Una gran parte de su actitud de liderazgo tiene que ver con desafiar ese statu quo. No se trata de poner parches al sistema, sino de hacer los cambios que sean necesarios, por radicales que parezcan, para que el sistema funcione. Max es un líder que sabe que hay que tener el valor para cambiar las reglas.

Accesibilidad, eficiencia e inspiración

Max pasa la mayor parte del tiempo caminando por el hospital. Con calzado cómodo, recorre sus pasillos para buscar dónde su liderazgo puede ser de ayuda. Es una forma de dirigir accesible, cualquiera que le necesite puede encontrarlo; y además es eficiente, porque sus conversaciones con su asistente sobre su agenda, mientras anda a buen ritmo, son un ejemplo excelente de reunión eficaz.

Esta actitud también le permite encontrar soluciones creativas. Por ejemplo, en uno de los episodios afronta la renovación de un sistema de gestión tan obsoleto que hay personas con trabajos absolutamente inútiles que solo generan costos. Para descubrirlos, pide a los empleados que dejen de trabajar un día; si nadie los extraña ni los llama, es porque su función ya no es necesaria. Esto puede parecer intimidante para el personal, pero Max se compromete a buscar a estos otros trabajos que los motiven y los hagan sentir útiles. Es un líder que sabe que los seres humanos necesitamos dar un propósito a nuestra labor. En sus propias palabras: “Que su trabajo sea obsoleto no significa que ustedes lo sean. Quiero darles trabajos que importen, que los inspiren”.

Liderando con el ejemplo

Otro de los aspectos por los que destaca el doctor Goodwin es por su liderazgo a través del ejemplo. Si espera que su equipo lo deje todo por el paciente, él lo hace antes que ellos, como se puede ver en uno de los episodios, durante un evento de recaudación de fondos que abandona por este motivo. “¿Prefiere usted a un director médico que pone por delante a sus pacientes o a uno que solo se preocupa de ganar dinero?”, replica la mujer del doctor tras la marcha de este a uno de los asistentes.

Así que, si has visto la serie o lo que has leído aquí te ha parecido interesante, cuando entres la próxima vez a trabajar prueba preguntar a tu equipo: “¿Cómo puedo ayudar?”.

Joan Plans es profesor de Esade