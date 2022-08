Binance también se baja del gran evento de criptomonedas

Nuevas bajas en Mundo Crytpo: Metaverse Day, un macroevento dedicado al mundo de las criptomonedas que está previsto que se celebre hoy, a partir de las cuatro de la tarde, en el WiZink Center de Madrid. En esta ocasión ha sido Binance, la mayor plataforma mundial de compraventa de monedas virtuales. Tras haber sido anunciado por los organizadores como uno de los participantes, ha acabado cayéndose del cartel.

Binance sigue así los pasos de los presentadores originales, Jorge Fernández (La Ruleta de la Fortuna) y Cristina Pedroche, que decidieron desentenderse del evento después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertara que los organizadores están en la lista gris del organismo, por el peligro de que traten de captar fondos u ofrecer consejos de inversión, y tres de los patrocinadores son considerados chiringuitos financieros, por haber ofrecido ese tipo de servicios sin tener licencia. También excusaron su participación dos actores de la famosa serie Aquí No Hay Quien Viva.

El líder de Mundo Crypto, Mani Thawani (un emprendedor canario, de ascendencia india), ha asegurado que el acto no pretende promover ninguna inversión financiera, y se ha quejado de ser víctima de una persecución. Sin embargo, no ha podido explicar porque ha aceptado patrocinio de chiringuitos financieros. "Son algunas de las plataformas de criptoactivos más grandes del mundo, ¿cómo les íbamos a decir que no?", apuntaba en una rueda de prensa el jueves.

La polémica alrededor de este acto ha acabado llegando a la esfera política. El viernes, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que retire la autorización para celebrar este acto.

Además, la oficina del Defensor del Pueblo ha recibido quejas sobre el evento para lo que ha requerido a la Comunidad de Madrid y a la CNMV para que le expliquen si Mundo Crypto cuenta con todas las autorizaciones pertinentes.

Para sustituir a los presentadores originales, la organización ha contratado al polémico Javier Cárdenas y a Patricia Conde, para conducir el evento, de acuerdo con fuertes cercanas a Mundo Crypto. Cobrarán entre 40.000 y 50.000 euros. También mantienen su intención de acudir los televisivos economistas Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo.