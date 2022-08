Más de la mitad de las ‘apps’ infantiles vulnera la privacidad de los menores en EE UU

Cada vez existe una mayor concienciación acerca de la ciberseguridad y el uso que las empresas realizan de los datos personales cuando se descarga una aplicación en el teléfono móvil. Es algo que afecta al conjunto de la población, pero que es especialmente peligroso cuando se trata de los menores.

Casi siete de cada diez menores de entre 10 y 15 años ya tienen móvil, según la última encuesta elaborada por el INE. La edad de acceso a los smartphones es cada vez más prematura, exponiendo a los niños y niñas ante la responsabilidad de aceptar los permisos que requieren determinadas aplicaciones, y que muchas veces ni siquiera los adultos nos detenemos a leer.

Los padres suelen confiar en la seguridad que teóricamente confieren las aplicaciones infantiles, pero el hecho de que estén dirigidas a los menores no implica que sean más seguras. Según el estudio Won't Somebody Think of the Children? Examining COPPA Compliance at Scale, elaborado por un grupo de universidades estadounidenses y el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, el 57% de las aplicaciones infantiles gratuitas más populares de EE UU vulnera la privacidad de los menores. De hecho, el 19% de las apps para niños analizadas recopila identificadores u otra información de identificación personal a través de terceros, sin ajustarse a los mecanismos de protección exigidos por la normativa americana, la COPPA.

El hecho de que un software esté dirigido a niños no implica que sea más seguro

"Las empresas que recogen los datos de localización lo hacen muchas veces continuamente y venden estas ubicaciones a anunciantes. Imagínate que tu hijo tiene una aplicación con la localización activada. Alguien puede realizar una compra de esos datos porque le interesa ese perfil. Si ese niño tiene esa app, esa persona puede tener con bastante seguridad el itinerario de esa criatura a lo largo del último mes. Esto, si tienes mala intención, es potencialmente peligroso", explica César Córcoles, profesor de estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Estas infracciones se cometen a pesar de que la ley ha establecido una protección especial para los menores. En España, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) ha fijado los 14 años como la edad mínima a la que una persona puede consentir el acceso a su información. Además, existen guías oficiales acerca de cómo tiene que ser este consentimiento y qué medidas deben adoptarse para asegurar su cumplimiento.

Las empresas pueden vender a anunciantes datos sensibles como

la localización

Aunque la recopilación y venta de estos datos no suele hacerse de manera malintencionada, sigue representando un riesgo que los padres deben vigilar. Desactivar los permisos que no sean necesarios o activar los controles parentales son algunas de las medidas que los tutores pueden llevar a cabo.

Además, los tutores pueden interponer una denuncia en el caso de que detecten una vulneración de la privacidad de su hijo, a través de un canal específico para la protección de menores en internet que la Agencia Española de Protección de Datos tiene habilitado. "Buscamos que más padres y madres conozcan la importancia de hacer estas denuncias. Es muy importante ser consciente de que existe este canal", señala Córcoles, de la UOC.