El resurgir de las acciones meme alerta sobre el calentamiento de la Bolsa

Las acciones meme contratacan. Aquellos valores bursátiles olvidados, que en 2020 y 2021 fueron catapultados por el interés de miles de pequeños inversores minoristas, han vuelto ha registrar fuertes subidas durante el último mes. Esto ha despertado los recelos de algunos analistas, que consideran es un síntoma de que la Bolsa está corriendo demasiado, ajena al riesgo de recesión.

Si en la primera etapa de las acciones meme su principal símbolo fue la cadena de videojuegos Gamestop, en esta ocasión la nueva estrella es Bed Bath & Beyond, una compañía estadounidense que tiene tiendas donde se venden muebles y productos para el hogar. Durante el mes de agosto, sus acciones se han revalorizado un 360%, al pasar de 5 a 23 dólares.

Los títulos cobraron impulso esta semana cuando la firma de capital riesgo RC Ventures del presidente de Gamestop, Ryan Cohen, invirtió en Bed Bath & Beyond. Este movimiento arrastró a una legión de minoristas, que siguen de cerca los pasos de Cohen. El viernes pasado las acciones subieron un 23%, el lunes sumaron un 24%, el martes un 29%, el miércoles más del 20%... la fiebre de las acciones meme estaba de vuelta.

Este nombre se debe a los memes de internet, bromas que comparten millones de usuarios en las redes sociales, y que también empezaron a compartir los usuarios de varios foros especializados en Bolsa, como los WallstreetsBets de la plataforma Reddit.

¿Qué tienen en común este tipo de compañías? Minoristas . El concepto de acciones meme es muy genérico. Engloba desde gigantes como Tesla hasta compañías casi olvidadas como Nokia. Uno de los puntos en común es que tienen ejércitos de pequeños inversores minoristas que defienden a capa y espada un valor concreto, y que no temen plantar cara a los grandes fondos bajistas de Wall Street.

. El concepto de acciones meme es muy genérico. Engloba desde gigantes como Tesla hasta compañías casi olvidadas como Nokia. Uno de los puntos en común es que tienen ejércitos de pequeños inversores minoristas que defienden a capa y espada un valor concreto, y que no temen plantar cara a los grandes fondos bajistas de Wall Street. Controversia . En casi todos los casos, se trata de compañías cuyas previsiones de beneficios futuros son muy debatibles. Para algunos (los bajistas), el precio de la acción no justifica unas ganancias que acabarán siendo menores de lo que el mercado espera. Para los foreros inversores, se trata de compañías que pueden hacerlo mucho mejor de lo que esperan los grandes fondos.

. En casi todos los casos, se trata de compañías cuyas previsiones de beneficios futuros son muy debatibles. Para algunos (los bajistas), el precio de la acción no justifica unas ganancias que acabarán siendo menores de lo que el mercado espera. Para los foreros inversores, se trata de compañías que pueden hacerlo mucho mejor de lo que esperan los grandes fondos. Cortos. Por la forma de invertir, los gestores bajistas pueden perder mucho más dinero del que han puesto para apostar contra una acción. Los foreros saben que si el precio de un título se dispara, infligirán severas pérdidas a los bajistas. Y se aprovechan de esa debilidad.

Un movimiento tan exacerbado en un pequeño valor provoca rutilantes ganadores y sonoros perdedores. Entre los primeros, destaca el estudiante universitario Jake Freeman, de 20 años. Este joven matemático ha ganado 110 millones de dólares invirtiendo en acciones de Bed Bath & Beyond. También hay que decir que no era un estudiante cualquiera. Freeman invirtió en la firma 25 millones de dólares, con dinero recaudado entre amigos y familiares. El joven lleva años apostando en Bolsa con su tío, ex directivo en una gran farmacéutica.

En el lado contrario, quienes más han sufrido por la fuerte subida Bed Bath & Beyond son las firmas de inversión que mantenían apuestas en corto sobre la compañía. Este tipo de inversores utiliza instrumentos financieros para poder ganar dinero cuando cae una acción. La cadena de muebles de baño era una de las que más dinero de apuestas cortas acumulaba. Su increíble revalorización ha generado pérdidas por valor de 2.100 millones de dólares (unos 2.070 millones de euros) para estos gestores bajistas. El guion es exactamente el mismo del que se vivió con Gamestop hace un año y medio.

En aquella ocasión, además de Gamestop, los inversores de los foros de internet también apostaron y resucitaron acciones como la cadena de cines AMC o el fabricante de móviles Blackberry. Los inversores bajistas no solo se han cebado con Bed Bath & Beyond. También tienen el 18% de AMC y el 23% de Gamestop, y ya están sufriendo en sus carnes las subidas.

Tras unos meses de euforia, el cambio de signo de la política monetaria, con subidas de tipos para contener la inflación, ha golpeado con mucha fuerza a los mercados bursátiles. La mayoría de las acciones meme salieron muy malparadas. Sin embargo, y en paralelo al rebote de los principales índices, en el último mes son varios los valores de este perfil que están registrando fuertes alzas. AMC se dispara más de un 30%, Tesla más de un 25%, Blackberry un 16% y Nokia un 11%.

Una de las últimas compañías convertidas en meme es la financiera hongkonesa AMTD Digital. En los primeros días de agosto su precio se multiplicó por 30. El movimiento fue tran extremo y su capitalización tan exigua que hasta los inversores bajistas más experimentados tienen miedo de entrar en el valor.