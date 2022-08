¿Usas Telegram? Así puedes borrar mensajes antiguos (sin límite de tiempo)

La aplicación de mensajería Telegram ofrece algunas opciones que son muy interesantes y que le hacen superar a gran parte de su competencia (como, por ejemplo, WhatsApp). Una de las opciones que encajan en lo que decimos es la capacidad que ofrece la app de la que hablamos a la hora de borrar mensajes enviados hace tiempo.

Hace poco tiempo en WhatsApp aumentaban el tiempo disponible para eliminar mensajes enviados en algo más de dos días. Esto es positivo, sin duda alguna, pero está muy lejos de lo que permite Telegram ahora mismo. Esta aplicación ofrecía más o menos ese tiempo cuando hace años incluyó la posibilidad de eliminar mensajes, pero ahora las cosas han mejorado mucho y es posible borrarlos independientemente del tiempo. Una clara mejora respecto a su competencia.

Cómo borrar un mensaje en Telegram que es muy antiguo

El gran problema será localizar este texto o emoji que no deseas que se mantenga para ti y el resto de las personas en un chat de Telegram. Si tienes que ir muy atrás, a menos que conozcas parte de lo que escribiste y realices una búsqueda, te va a tocar estar un rato retrocediendo en los mensajes enviados. Y, esto, puede ser algo tedioso.

Una vez que localizas lo que deseas eliminar, lo que tienes que hacer es lo siguiente dentro de la propia aplicación:

Si ya ves en la pantalla el mensaje en cuestión, lo que debes hacer es pulsar en él de forma continuada hasta que veas que se resalta respecto al resto.

Ahora, en la zona superior, encontrarás un icono que tiene forma de papelera -que es el que tienes que utilizar-. Aparecerá un mensaje en el que tienes que elegir si el borrado es efectivo para el resto de los usuarios o solo para ti.

Una vez que elijas, has acabado y no dejarás rastro alguno de lo que en su momento escribiste. Evidentemente, puedes repetir la acción tantas veces como consideres oportuno y en diferentes salas de chat. No hay limitación.

SmartLife

Como has podido comprobar, no se diferencian en nada los pasos a dar para eliminar un mensaje muy antiguo, con los que son necesarios para eliminar uno que acabas de mandar. Y, esto, es todo un acierto por parte de Telegram debido a que algo que en su día pudiera ser relevante, pero que ahora no lo es, te dejará de seguir como un fantasma. Y, encima, esto lo puedes hacer con una sencillez pasmosa.